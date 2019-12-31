Пациенты отделения раннего вмешательства детской поликлиники Гомеля получили "Чудеса на Рождество"

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пациентов отделения раннего вмешательства Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники поздравили участники акции "Чудеса на Рождество". Мероприятие стало частью благотворительного республиканского марафона "Наши дети", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поздравления пациентам и коллективу отделения раннего вмешательства направила депутат областного Совета депутатов, управляющий делами облисполкома, первый секретарь Гомельского областного комитета Компартии Беларуси Елена Кличковская. "Чудеса на Рождество" в проекте акции "Наши дети" получает каждый участник мероприятия - как благотворитель, так и ребенок, чья заветная мечта исполняется. Когда человек делится своим теплом, оказывает помощь общественным объединениям, то получает свое "Чудо на Рождество" вместе с тем ребенком, которому адресует добрый посыл. Он приобретает нечто большее, чем что-то материальное. Это хорошее настроение, позитив, заряд энергии и бодрости на будущий год", - рассказала она, пожелав всем мира, добра, счастья, здоровья и исполнения желаний.

Елена Кличковская уверена, что в Гомельской области ни один ребенок из нуждающейся категории не останется без внимания. До каждого из них дойдет добрый волшебник в образе Деда Мороза или в лице представителя власти и исполнит заветное желание. Как депутат облсовета она обратила внимание, что народные избранники на местах должны поддерживать связь с такими детьми, семьями, поддерживать их, не оставляя один на один с проблемами.

На празднике в поликлинике индивидуальный подарок получил каждый маленький участник акции. Также благотворители помогли оснастить необходимым инвентарем и игровыми комплектами детские зоны. Все подарки - исключительно с пользой и для развития ребят. Это развивающие и обучающие игры, крупный конструктор, мячи, игрушки, канцелярские товары, наборы для рисования, материалы для лепки и др.

Полезные подарки будут использованы на занятиях. В отделении оказывают консультативно-диагностическую помощь детям с различными патологиями. Осмотр пациентов ведут невролог, сурдолог, логопед-дефектолог, психолог, психотерапевт, инструктор-методист по физической реабилитации.

Как рассказал председатель областной организации общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко, акция продолжится и в новом году. Он также поблагодарил всех неравнодушных жителей региона, которые присоединяются к акциям общественных организаций и помогают дарить детям праздничное настроение. "Очень ценен вклад каждого из нас. Ведь порой обычные для большинства вещи являются заветной мечтой для кого-то из тех, кто находится рядом. Каждому из нас под силу совершить для кого-то "Чудеса на Рождество", - подчеркнул он.

Праздник для детей организовали Гомельская областная организация ОО "БРПО", обком БРСМ, а также обком Компартии Беларуси.

Всего во время акции "Чудеса на Рождество" подарки получат около 2 тыс. юных жителей региона. В этом году организаторы сделали акцент на адресной помощи детям с особенностями в развитии, молодым инвалидам, а также детям из малоимущих и многодетных семей. В гости приходят и к тем, кто из-за состояния здоровья не посещает школу. Поздравительный марафон продлится по 7 января.-0-