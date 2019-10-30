Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок в Гродно

30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок на территории Нового замка в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском государственном историко-археологическом музее.

Вислую печать, которую можно отнести к первым годам существования Гродно, во время работ на Новом замке нашел минский археолог Иван Спирин.

"Такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например, письмам. С печатью будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху, отцу гродненской княжны Агафьи", - рассказали в музее. На одной стороне печати изображен Василий Кесарийский (небесный покровитель Мономаха), а с другой стороны размещена благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи.

Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113 года). В музее отметили, что в 1116 году великий князь киевский Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволода Давидовича, которого в 1127 году в первом летописном упоминании о Гродно называют гродненским князем.

Это не первые необычные находки на территории замков в Гродно. При реконструкции Старого замка, в частности, организовано археологическое сопровождение. Всего за два года раскопок на территории замка найдено свыше 3 тыс. артефактов. Среди них не только предметы быта (гвозди, наконечники стрел, пуговицы), но и драгоценные украшения, средневековые шахматные фигуры, фрагмент игровой доски. Обнаружены здания, мостовая XII-XIV веков.-0-

Фото Гродненского государственного историко-археологического музея