Педагог: главная задача учителей в эти дни - хорошо подготовиться к новому учебному году

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная задача для учителей в эти дни - хорошо подготовиться к новому учебному году, заявил корреспонденту БЕЛТА учитель математики гимназии №8 Витебска Михаил Волков.

"Главная задача, которая стоит в эти дни перед учителями, - хорошо подготовиться к новому учебному году, - сказал Михаил Волков. - Наша гимназия готова принять учащихся, все кабинеты подготовлены, сейчас осталось еще раз просмотреть дидактические материалы, литературу, продумать систему преподавания, чтобы успешно начать учебный год. Я учитель с большим стажем и всегда готов приступить к учебному процессу. В эти дни я делаю некоторые новые разработки и готовлю новые темы".

Учитель математики подготовил 18 победителей международных (мировых) олимпиад и 203 - заключительного этапа республиканских олимпиад. Сейчас Михаил Волков также готовит очередного участника, чтобы он прошел и выиграл международную олимпиаду по математике. Он уверен, что от учителя по-прежнему зависит многое, несмотря на бурное развитие интернета. "Для учителя век интернета - это замечательно. Но самое главное, чтобы он мог сочетать все эти современные новшества с грамотно выстроенной методикой преподавания - как учить ребенка, как подвести его к максимальному уровню знаний, создать ту мотивацию, при которой ребенок с удовольствием учит предмет. Это важно, потому что чем больше ученик понимает предмет, тем больше у него появляется любви к этому предмету", - отметил он.

Михаил Волков подчеркнул, что страна может гордиться отечественной системой образования. "У нас много хороших учителей и, соответственно, учеников, которые впоследствии достигают высот на других ступенях образования и в профессиональной деятельности. До мелочей продумана работа с одаренными учащимися. Это олимпиадное движение, научно-исследовательская деятельность и интеллектуальные игры. Функционируют лагеря для одаренных детей, существуют фонды Президента по поддержке одаренных учащихся и талантливой молодежи, предоставляющие им стипендии и гранты. Посмотрите, сколько иностранных студентов приезжают к нам на учебу. Можно с уверенностью сказать, что многие завидуют белорусской системе образования, - добавил он. - Учителя - это всегда передовая прослойка белорусского общества. И поэтому перед тем как участвовать в митингах или каких-то акциях, надо хорошо продумать, какую цель они преследуют. Мой совет коллегам - не надо будоражить общество, а лучше думайте над тем, чтобы успешно начать учебный год и результативно его провести. Не стоит учителю участвовать в этих непонятных акциях".-0-