Педагог из Витебска о выпускниках: каждый входит в душу по-разному и остается в ней на всю жизнь

29 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сколько бы классов ни выпустил педагог, каждый из них запоминается надолго и западает в душу по-своему. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА учитель истории и классный руководитель выпускного класса витебской СШ №29 Наталья Савицкая.

У педагога нынешний выпуск стал уже третьим, но она до сих пор не может привыкнуть к тому, что ее ученики уходят. "Каждый новый выпуск - это новые переживания и слезы. Все дети неповторимы, уникальны и индивидуальны. Каждый из ребят входит в душу по-разному, но остается в ней, наверное, на всю жизнь. С первым выпуском периодически поддерживаем связь. Думаю, мне это привили со школьной скамьи: я до сих пор общаюсь со своим классным руководителем и одноклассниками", - рассказала учитель.

Ее воспитанники поделились впечатлениями от окончания школы. Юношей и девушек охватывают смешанные чувства. Делая шаг во взрослую жизнь, многие из них рады, что впереди немало интересных, насыщенных событий, новые открытия и свершения. Но в то же время им грустно расставаться с друзьями, учителями, с которыми бок о бок прошли столько лет и пережили не только светлые дни. Почти все они определились с будущей профессией и будут поступать в вузы, есть и те, кто намерен покорять и столицу. А еще они уверены: в вузах не придется делать домашнее задание, как в школе, хотя и подозревают, что будет непросто.

В этом году из 9-х классов Витебска выпускаются более 2,7 тыс. ребят, а из 11-х - более 1,7 тыс. "Дорогие педагоги, вы подготовили достойное поколение для жизни в новом информационном обществе. Огромное спасибо за ваш неоценимый труд", - отметил начальник отдела по образованию Витебского горисполкома Игорь Кирютенко. Благодарность выразили все ребята и своим родителям.

На концерте, организованном для нынешних выпускников Витебска в Летнем амфитеатре, творческие коллективы представили яркие выступления. Юноши и девушки не могли усидеть на месте, танцевали и пели вместе с артистами, стараясь запомнить и унести во взрослую жизнь каждую минутку этого значимого для них события.-0-

Фото Алеси Пушняковой