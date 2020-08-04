Педагог: наши дети растут в мирной и стабильной стране

4 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Наши дети растут в мирной и стабильной стране. Важность этого в беседе с корреспондентом БЕЛТА отметила педагог-организатор средней школы №37 Могилева Татьяна Челнакова, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Я вижу, как развивается Беларусь. И в сегодняшнем Послании Президент акцентировал внимание на том, чего достигла наша страна за время своего существования. Приятно, что одним из главных направлений работы власти остается поддержка и развитие нашей молодежи, молодых семей. Для меня как для педагога и мамы это очень важно. Наши дети растут в стабильное и мирное время, у них есть возможность учиться, заниматься спортом. И все это благодаря серьезной поддержке со стороны государства", - поделилась Татьяна Челнакова.

"Всю свою жизнь я работаю с молодежью. Участвуем в волонтерских движениях, устраиваем разнообразные концерты, помогаем старшему поколению, активно работаем на субботниках. Ребята понимают важность такой работы - они создают что-то не только для себя, но и для окружающих людей, делают добрые поступки, дарят хорошие эмоции и впечатления. Такими, на первый взгляд, небольшими делами, они вносят вклад не только в свое будущее, но и будущее всей страны. Из них получаются добрые, умные, прогрессивные молодые люди, которые любят и гордятся Беларусью", - отметила педагог.-0-