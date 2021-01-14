Педагогам нужно стараться выявлять одаренных детей из глубинки в раннем возрасте - мнение

14 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Детям из глубинки нужно дать шанс проявить свои таланты в различных творческих конкурсах республиканского уровня, а значимая роль в становлении и развитии одаренной молодежи отводится учителям. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА участник Всебелорусского народного собрания педагог Шумилинской детской школы искусств (ДШИ) Елена Синицкая.

Руководитель детского образцового хора ДШИ не понаслышке знает, как важно вовремя разглядеть талант у детей из глубинки. "Среди моих воспитанников есть, например, мальчики и девочки из многодетных или неполных семей, чьи родители стремятся поддерживать детей и стимулировать их участие в различных конкурсах. Но порой ребята стесняются, робеют перед большой сценой, особенно маленькие. Либо они считают, что уровень их подготовки не так высок, как следовало бы. В преодолении этих внутренних страхов и неуверенности в себе большая роль отводится педагогу. Мы, учителя, должны не просто вовремя заметить искру таланта в ребенке, но и помочь разгореться ей в огонь творчества. С чем более раннего возраста начнется работа в этом направлении, тем выше вероятность, что ребенок достигнет успеха. Ведь маленькие дети быстрее впитывают в себя все новое, они открыты для познания мира", - рассказала Елена Синицкая.

Педагог считает, что участие в конкурсах может способствовать творческой и интеллектуальной активности подрастающего поколения. Так как Елена Синицкая представляет интересы районного профкома работников культуры, информации, спорта и туризма, то говорит она не только за близкую ей сферу, но и все другие. "Участие в конкурсах для детей - большой стимул развиваться дальше. Это заставляет их глаза гореть азартом, даже соревновательный момент для них очень важен. Они учатся не только радоваться победам, но и принимать поражение, что тоже пригодится в жизни. Талантливые личности, как показывает статистика, не сконцентрированы исключительно в больших городах, они есть по всей стране", - выразила свою точку зрения Елена Синицкая. Именно поэтому нужно привлекать ребят из районных и сельских школ к участию в различных соревнованиях. Для них это может стать своего рода закалкой на будущее.

За 31 год работы, 29 из которых она посвятила взращиванию музыкальных талантов в Шумилинской ДШИ, педагог подготовила не один десяток исполнителей. Ее воспитанницы работают вместе с ней уже в качестве коллег. Некоторые ученицы, выбрав иные специальности, не оставляют творчество, выступают на различных конкурсах за свои предприятия и организации. "Музыка и вокал дают человеку очень многое. Ученые ведь доказали, что стресс лучше всего снимает прослушивание музыкальных композиций, а пение избавляет от накопившейся негативной энергии", - добавила Елена Синицкая.-0-