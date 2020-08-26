Педагоги приходят в школу учить детей, а не обсуждать политику - директор школы

26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Политические баталии должны оставаться за стенами школы. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА директор средней школы №16 Бреста Елена Ершова.

"Учитель должен выполнять свои должностные обязанности: проходить на работу учить детей. Прежде всего мы даем им образование. Наши политические взгляды никак не должны на это влиять. Родители часто задают нам сложные вопросы, но мы всегда считали необходимым на них отвечать. Сейчас не вижу в нашей школе какой-то проблемы. Политика пусть останется за стенами школы", - считает Елена Ершова.

Она подчеркнула, что гордится своей профессией и белорусским образованием. "Мне не стыдно смотреть в глаза моим ученикам. Мне есть что сказать им, чтобы и они гордились своей родиной", - сказала Елена Ершова.

Коллектив средней школы №16 хорошо подготовился к новому учебному году. В кабинетах сделан ремонт, получены комплекты учебников, дезинфицирующие средства. "Когда педагоги говорят "я просто хочу прийти в класс и вести урок", это дорогого стоит. Это хорошие учителя. Мы все ждем наших детей", - добавила директор школы.-0-