Педиатрическое отделение на 1-м этаже жилого дома открыли в новом микрорайоне Гомеля

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для маленьких жителей новых микрорайонов Новобелицкого района Гомеля открыли педиатрическое отделение, передает корреспондент БЕЛТА.
Новое отделение филиала №2 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники разместилось в многоэтажке по ул.Рябиновой. Теперь медицинская помощь для маленьких жителей 104-го микрорайона будет ближе и доступнее - фактически в шаговой доступности от дома.
Здесь обустроены кабинеты участковых врачей-педиатров, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики, процедурный и прививочный кабинеты, фильтр-бокс, кабинет выдачи листков нетрудоспособности. Продумана инфраструктура: колясочная, пандус и лифт для людей с ограниченными возможностями. В структуру амбулаторно-поликлинического отделения входят четыре педиатрических участка, где будут получать необходимую помощь 4 тыс. детей. В зону обслуживания войдет 104-й микрорайон.
Педиатрические отделения на улицах Международной и Жемчужной будут работать в прежнем режиме. При этом малыши и подростки Новобелицкого района независимо от места фактического проживания могут пройти лабораторное обследование в любой клинико-диагностической лаборатории отделений филиала.
"Для удобства населения в филиале организована предварительная электронная самозапись через сайт Talon.by, с помощью интернет-регистратуры и запись по телефону", - рассказали в поликлинике.
Заказчик объекта - УКС города Гомеля. В 2020 году ОАО "Институт "Гомельгражданпроект" разработал проектно-сметную документацию. Объект строили специалисты Гомельского домостроительного комбината, помещение возводилось параллельно с жилым домом.
С возможностями нового отделения ознакомились председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук и председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко.
Открытие отделения продиктовано временем - сейчас молодые микрорайоны активно прирастают новыми кварталами, заселяются счастливые новоселы.-0-