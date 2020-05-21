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21 мая 2020, 17:56

Пеллетное производство открылось в Борисовском районе

На новом производстве
На новом производстве

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пеллетное производство открылось в Борисовском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Василий Герасимов, директор ГОЛХУ "Борисовский опытный лесхоз" Виктор Амельянович, директор ОДО "БелДомСтрой" Денис Мартинкевич, заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Левкович
Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Василий Герасимов, директор ГОЛХУ "Борисовский опытный лесхоз" Виктор Амельянович, директор ОДО "БелДомСтрой" Денис Мартинкевич, заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Левкович

Мощность производства - 30 тыс. т пеллет в год (4 т в час). Оборудование полностью смонтировано и уже работает. Стоимость проекта - Br16 млн. Строительство завода проводилось за собственные средства Борисовского опытного лесхоза с привлечением кредитных ресурсов.

Директор ОДО "БелДомСтрой" Денис Мартинкевич и директор ГОЛХУ "Борисовский опытный лесхоз" Виктор Амельянович
Директор ОДО "БелДомСтрой" Денис Мартинкевич и директор ГОЛХУ "Борисовский опытный лесхоз" Виктор Амельянович

"Глава государства в прошлом году поставил задачу по строительству и вводу в эксплуатацию шести пеллетных производств. Это в первую очередь позволяет нам забрать невостребованный ресурс - низкокачественные объемы древесины, а во-вторых, обеспечить полный замкнутый цикл переработки, то есть сделать безотходное производство. Такие заводы экспортно ориентированы (в приоритете будут поставки в страны Европы) и помогают улучшить финансовое благосостояние предприятий, создать новые рабочие места с достойной зарплатой. Мы уже под все объемы этих производств имеем контракты", - сказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. По его словам, все шесть заводов предполагается ввести в установленные сроки, но с одним есть трудности. В ближайшие два года в стране планируют создать еще пять-семь таких производств. Уже ведутся работы по выбору территории, поставщиков, проектных организаций. Минлесхоз рассчитывает на то, что рентабельность этих заводов будет около 20%.

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа
Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа

Создание только шести пеллетных производств позволит дополнительно вовлечь в переработку ежегодно до 350 тыс. куб.м низкокачественной древесины и более 120 тыс. куб.м отходов лесопиления. По подсчетам Минлесхоза, шесть заводов годовой мощностью 156 тыс. т позволят стране получить около $20 млн дополнительной валютной выручки.

На новом производстве
На новом производстве

Как отметили в пресс-службе Минлесхоза, работа по созданию производств планомерно велась на протяжении года, однако осложнялась тем, что опыта проектирования подобных производств в Беларуси не было. За время строительства некоторые лесхозы в срочном порядке меняли проектные организации, заново начинали всю работу. Житковичский и Мозырский опытный лесхозы были переведены на круглосуточный режим работы. В этих лесохозяйственных учреждениях создание пеллетных производств находится на завершающей стадии.

На новом производстве
На новом производстве

Из шести запланированных объектов четыре уже запущены - в Пружанском, Кличевском, Борисовском опытном и Новогрудском лесхозах. Кроме того, Минлесхоз реализовал проект по созданию пеллетного производства в Копыльском опытном лесхозе. Там было приобретено неработающее предприятие по выпуску пеллет из соломы и перепрофилировано под выпуск топливных гранул из древесного сырья. Таким образом, на данный момент можно говорить о пяти запущенных производствах общей годовой производственной мощностью около 85 тыс. т пеллет. Ориентировочная стоимость всех проектов составляет около Br81 млн (собственные средства лесхозов и кредитные ресурсы).

Ежегодный объем потребления пеллет в мире превышает 40 млн т. При этом, по оценкам экспертов, с каждым годом этот показатель увеличивается примерно на 1,5 млн т. Наиболее активными потребителями топливных гранул являются страны Западной Европы. В списке перспективных - страны Азии. К примеру, только Япония заявила о намерении увеличить к 2030 году объемы потребления пеллет в 10 раз (до 20 млн т).-0-

Фото Рамиля Насибулина и Егора Павлющика

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Теги
Борисов деревообработка Дрожжа лесное хозяйство Министерство лесного хозяйства предприятие производство
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