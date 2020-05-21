21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пеллетное производство открылось в Борисовском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Мощность производства - 30 тыс. т пеллет в год (4 т в час). Оборудование полностью смонтировано и уже работает. Стоимость проекта - Br16 млн. Строительство завода проводилось за собственные средства Борисовского опытного лесхоза с привлечением кредитных ресурсов.
"Глава государства в прошлом году поставил задачу по строительству и вводу в эксплуатацию шести пеллетных производств. Это в первую очередь позволяет нам забрать невостребованный ресурс - низкокачественные объемы древесины, а во-вторых, обеспечить полный замкнутый цикл переработки, то есть сделать безотходное производство. Такие заводы экспортно ориентированы (в приоритете будут поставки в страны Европы) и помогают улучшить финансовое благосостояние предприятий, создать новые рабочие места с достойной зарплатой. Мы уже под все объемы этих производств имеем контракты", - сказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. По его словам, все шесть заводов предполагается ввести в установленные сроки, но с одним есть трудности. В ближайшие два года в стране планируют создать еще пять-семь таких производств. Уже ведутся работы по выбору территории, поставщиков, проектных организаций. Минлесхоз рассчитывает на то, что рентабельность этих заводов будет около 20%.
Создание только шести пеллетных производств позволит дополнительно вовлечь в переработку ежегодно до 350 тыс. куб.м низкокачественной древесины и более 120 тыс. куб.м отходов лесопиления. По подсчетам Минлесхоза, шесть заводов годовой мощностью 156 тыс. т позволят стране получить около $20 млн дополнительной валютной выручки.
Как отметили в пресс-службе Минлесхоза, работа по созданию производств планомерно велась на протяжении года, однако осложнялась тем, что опыта проектирования подобных производств в Беларуси не было. За время строительства некоторые лесхозы в срочном порядке меняли проектные организации, заново начинали всю работу. Житковичский и Мозырский опытный лесхозы были переведены на круглосуточный режим работы. В этих лесохозяйственных учреждениях создание пеллетных производств находится на завершающей стадии.
Из шести запланированных объектов четыре уже запущены - в Пружанском, Кличевском, Борисовском опытном и Новогрудском лесхозах. Кроме того, Минлесхоз реализовал проект по созданию пеллетного производства в Копыльском опытном лесхозе. Там было приобретено неработающее предприятие по выпуску пеллет из соломы и перепрофилировано под выпуск топливных гранул из древесного сырья. Таким образом, на данный момент можно говорить о пяти запущенных производствах общей годовой производственной мощностью около 85 тыс. т пеллет. Ориентировочная стоимость всех проектов составляет около Br81 млн (собственные средства лесхозов и кредитные ресурсы).
Ежегодный объем потребления пеллет в мире превышает 40 млн т. При этом, по оценкам экспертов, с каждым годом этот показатель увеличивается примерно на 1,5 млн т. Наиболее активными потребителями топливных гранул являются страны Западной Европы. В списке перспективных - страны Азии. К примеру, только Япония заявила о намерении увеличить к 2030 году объемы потребления пеллет в 10 раз (до 20 млн т).-0-
Фото Рамиля Насибулина и Егора Павлющика