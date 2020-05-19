Пеллетное производство открылось в Кличевском районе

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое пеллетное производство запустили сегодня в Кличевском районе с участием министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Запуск стал одним из этапов выполнения поручения главы государства по обеспечению полной переработки древесных ресурсов внутри страны. "Поручение касалось ввода в эксплуатацию шести пеллетных производств до июня текущего года. Сроки были достаточно сжатые, но мы выполнили поставленную задачу на Кличевской земле. Это коммерческое производство, которое позволит создать новые рабочие места с достаточно высокой зарплатой, вовлечь в переработку отходы лесопиления, низкокачественную древесину", - сказал Виталий Дрожжа.

Планируемые объемы производства - 20 тыс. т пеллет в год. Завод будет работать в круглосуточном режиме. "Это перспективное предприятие, на котором, надеюсь, задержится наша молодежь. Его запуск - знаковое событие для развития района", - отметил председатель Кличевского райисполкома Виктор Ребковец.

Пеллеты - экспортно ориентированный продукт. Ежегодный объем их потребления в мире превышает 40 млн т. При этом, по оценкам экспертов, с каждым годом этот показатель увеличивается примерно на 1,5 млн т. Наиболее активными потребителями топливных гранул являются страны Западной Европы. В списке перспективных и страны Азии. К примеру, только Япония заявила о намерении увеличить к 2030 году объемы потребления пеллет в 10 раз (до 20 млн т).-0-