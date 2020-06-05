Пеллетное производство открылось в Новогрудском районе

5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На базе Новогрудского лесхоза сегодня открыли новое пеллетное производство, передает корреспондент БЕЛТА.

Это первое на территории Гродненской области подобное производство. Ввод его в эксплуатацию позволит увеличить объемы переработки низкокачественной древесины и отходов, а также обеспечить выпуск товаров с большей добавленной стоимостью.

"Деревообработка в стране активно развивается, а это и новые рабочие места, и валютная выручка, и создание продукции с высокой добавленной стоимостью. По поручению главы государства реализован проект по созданию пеллетных производств во всех регионах страны, чтобы вовлечь в переработку весь объем сырья", - отметил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. Он подчеркнул, что удалось реализовать проект в сжатые сроки. В Новогрудском район весь процесс от принятия решения до запуска готового производства занял меньше года.

На новом производстве используется современное оборудование, позволяющее выпускать соответствующую мировым стандартам продукцию и, что важно, сделать процесс безопасным. Мощность - 4 т продукции в час, до 30 тыс. т пеллет в год. На их выпуск потребуется свыше 72 тыс. куб.м сырья, доставлять которое будут не только из Новогрудского, но и соседних лесхозов региона.

В новую производственную площадку вложено около Br11 млн, стоимость оборудования составила около Br9,3 млн. Создано 13 новых рабочих мест. Новое производство окупится, как ожидается, в течение 7 лет. Рентабельность продукции прогнозируется на уровне 20%. Продукция экспортно ориентированная. Цена на тонну пеллет в зимнее время в прошлом сезоне составляла 90-120 евро.

"И мы видим интерес к продукции от зарубежных партнеров. Уже поступают запросы, когда же можно будет участвовать в торгах за нее на биржах", - отметил директор Новогрудского лесхоза Михаил Игнатик. Полученные от реализации новой продукции доходы будут направлены на развитие других направлений в лесхозе: воспроизводства леса, борьбы с пожарами, модернизацию существующих производств.

Пеллета - древесная топливная гранула, экологически чистое топливо с высокой теплотворностью (показатель выше, чем у дров или угля) и минимальным содержанием золы. Сырье для ее производства - опилки, другие отходы деревообработки, низкосортная древесина. Сырье измельчают до состояния муки, сушат и сжимают в гранулы в специальном прессе.

Это направление в регионе будет развиваться и дальше. В частности, планируется создание пеллетного производства мощность 18 тыс. т готовой продукции в год в Сморгонском лесхозе. Проектирование нового объекта уже идет. Выход на проектную мощность запланирован к весне 2022 года.-0-

Фото Леонида Щеглова