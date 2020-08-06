Пеллетный завод открыли в Житковичах

6 августа, Житковичский район /Корр. БЕЛТА/. Пеллетный завод открыли в Житковичском лесхозе, передает корреспондент БЕЛТА.

Цех по производству топливных гранул, по сути, высокотехнологичный завод. Сумма вовлеченных в проект инвестиций - более 5,1 млн евро.

Строительство завода стало одним из этапов выполнения поручения Президента по обеспечению полной переработки древесных ресурсов внутри страны, рассказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

Виталий Дрожжа

Реализация этого и пяти аналогичных проектов не только позволяет вовлекать в оборот низкокачественную древесину, но и будет способствовать наведению порядка в лесу. Сырьем для производства топливных гранул могут служить любые древесные отходы.

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Фото Сергея Холодилина