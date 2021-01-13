Пеллетный завод в Ганцевичах планируют запустить летом

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах (Брестская область) завод по производству топливных гранул планируют открыть этим летом, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер Ганцевичского лесхоза Иосиф Бутько.

Завод разместится в здании, где раньше стояла линия лесопиления. Ее же перенесли в новый цех деревообработки. Параллельно с реконструкцией объекта лесхоз закупил у литовской компании линию по производству пеллет стоимостью 1 млн 722 тыс. евро. Половина оборудования уже прибыла в Ганцевичи. Ожидается, что в начале лета завод уже заработает, а к концу этого года выйдет на производственные мощности.

"Для производства пеллет будем использовать только собственное сырье, у нас его достаточно. Только в деревообрабатывающем цеху ежемесячно образуется около 600 куб.м щепы и примерно 400 куб.м опилок. В год на заводе рассчитываем получать до 20 тыс. т пеллет в год", - отметил Иосиф Бутько.

Рядом с пеллетным заводом и цехом деревообработки в этом году планируется построить навес для хранения пилопродукции.

Если намеченное удастся выполнить, то в Брестской области до конца 2021 года будут работать три завода по производству топливных гранул. Первый из них заработал в прошлом мае в Пружанском районе. Еще один построит Кобринский опытный лесхоз.-0-