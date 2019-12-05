Пеллетный завод в Пружанском районе планируют ввести в 2020 году

5 декабря, Пружанский район /Корр. БЕЛТА/. Пружанский лесхоз Брестской области планирует в мае 2020 года ввести в эксплуатацию завод по производству пеллет. Об этом сегодня сообщил журналистам директор лесхоза Владимир Жолнерчик, передает корреспондент БЕЛТА.

По поручению главы государства для повышения эффективности использования лесосырьевых ресурсов Министерство лесного хозяйства занимается строительством в регионах шести заводов по выпуску топливных гранул. Ожидается, что одним из первых будет запущено предприятие на базе Пружанского лесхоза. Производство строится в деревне Слобудка. Его планируемые мощности - 20 тыс. т пеллет в год. Для их производства будут использовать низкокачественную древесину, в год ее понадобится примерно 65 тыс. куб.м.

"С нынешнего мая занимались проектированием, выбором оборудования. Строительство объекта началось в октябре. Планируем, что в мае следующего года завод уже будет введен в эксплуатацию. Пеллеты могут использоваться как для промышленных производств, так и обогрева жилых домов", - сказал Владимир Жолнерчик.

На заводе будет установлено оборудование литовского производства стоимостью Br4 млн. На эту производственную площадку будут свозить неликвидную древесину, опилки и отходы лесопиления. Процесс получения пеллет несложный: поступившее сырье рубилкой измельчат до фракций, которые затем поступят на линию для доизмельчения, а оттуда в прессгранулятор. Готовую продукцию практически в полном объемы планируется экспортировать.

Производственный участок Пружанского лесхоза находится на территории бывшего военного городка. В 2018 году там заработал цех деревообработки, специализирующийся на выпуске пиломатериалов. В перспективе там планируется установить сушильный комплекс.

Пеллетные заводы строятся также на территории Новогрудского, Кличевского, Борисовского опытного, Мозырского опытного и Житковичского лесхозов.-0-