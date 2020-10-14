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14 октября 2020, 12:22

Пенин: уроки матери остаются главными на жизненном пути

Татьяна Войтенок награждена орденом Матери
Татьяна Войтенок награждена орденом Матери
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Многодетная мама: главное в воспитании детей - любовь и забота

14 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня чествовали женщин, награжденных орденом Матери и удостоенных почетного звания лауреата премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко. Традиционный праздничный прием прошел в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает орден Матери Яне Дергачевой
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает орден Матери Яне Дергачевой
Во время церемонии
Во время церемонии
Надежда Давыдько, Яна Дергачева и Оксана Недвецкая награждены орденом Матери
Надежда Давыдько, Яна Дергачева и Оксана Недвецкая награждены орденом Матери

С самым радостным для каждой матери днем всех собравшихся поздравил заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин. "Этот светлый праздник служит напоминанием о бесценной роли матери в семье и воспитании детей. Женщина, которая дала жизнь, научила мудрости, благословила на добрые дела и начинания, заслуживает самой искренней признательности, любви и уважения. Уроки матери остаются главными на жизненном пути, а ее любовь - надежным оберегом, - подчеркнул он. - Большие дружные семьи - залог крепости устоев государства. Верное материнское сердце и крепкое отцовское плечо служат опорой в любых испытаниях".

По словам Владимира Пенина, поддерживая материнство, государство рассчитывает на повышение роли и ответственности родителей в воспитании детей, сохранении согласия и взаимопонимания в семейных отношениях.

Ордена
Ордена
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает орден Матери Анне Ананич-Фоницкой
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает орден Матери Анне Ананич-Фоницкой
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает орден Матери Татьяне Шатило
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает орден Матери Татьяне Шатило
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин и лауреат премии Туснолобовой-Марченко Валентина Пинаева
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин и лауреат премии Туснолобовой-Марченко Валентина Пинаева
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин и лауреат премии Туснолобовой-Марченко Татьяна Сковородко
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин и лауреат премии Туснолобовой-Марченко Татьяна Сковородко

Отдельное внимание зампред облисполкома заострил на стабильной системе мер поддержки семей, сложившейся в Беларуси. Она включает в себя различные виды выплат, льгот и гарантий. Семьям с детьми назначается 11 видов государственных пособий. При этом размеры пособий по уходу за детьми постоянно увеличиваются. С 1 января многодетные семьи получили возможность досрочного использования средств семейного капитала на самые востребованные нужды (получение образования, медуслуги и др.). В Витебской области на 1 октября почти 2,2 тыс. семей воспользовались средствами семейного капитала, в том числе около 1,4 тыс. - на строительство и приобретение жилья. На сегодняшний день в регионе для многодетных семей построено 816 квартир. В 2021-2025 годах работа по поддержке семей с детьми продолжится, уже разработан проект госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на предстоящий период.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает диплом лауреата премии Туснолобовой-Марченко Елене Кирпиченковой
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает диплом лауреата премии Туснолобовой-Марченко Елене Кирпиченковой
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает диплом лауреата премии Туснолобовой-Марченко Ольге Сильванович
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает диплом лауреата премии Туснолобовой-Марченко Ольге Сильванович

"Дом, семья и дети - созидающая сила в жизни каждого человека. Ради этого мы живем, работаем и творим. Мы убеждены в необходимости повышать престижность и укреплять семейный образ жизни, формировать культ семьи", - добавил Владимир Пенин.

Всего в Витебской области в настоящее время проживают 10,4 тыс. многодетных семей. Орденом Матери отмечено 807 представительниц региона, в том числе 50 в этом году. С момента учреждения премии З.Туснолобовой-Марченко лауреатами стали 522 женщины.

Лауреат премии Туснолобовой-Марченко Марина Кулакова
Лауреат премии Туснолобовой-Марченко Марина Кулакова
Лауреат премии Туснолобовой-Марченко Алина Урбен-Сафина
Лауреат премии Туснолобовой-Марченко Алина Урбен-Сафина

"Быть мамой - очень ответственная задача, нужно каждому ребенку уделить внимание, окружить любовью и лаской, помочь, выслушать. А то, что кастрюлек больше, - это мелочи", - сказала в разговоре с корреспондентом БЕЛТА перед праздничной церемонией Татьяна Шатило из Шумилинского района. Первый сын у нее родился после окончания института в 23 года. Быть многодетной мамой не планировала, но так сложилось. Сейчас у нее подрастает 5 ребят. "Посмотрели с мужем, что детям веселее расти в такой большой семье и решили не отказываться от этого счастья. К тому же весомым аргументом стала поддержка государства, которую мы чувствуем, с ней решиться на каждого следующего ребенка было проще. С помощью государства мы построили квартиру, получаем дополнительные различные льготы, что значительно облегчает жизнь", - добавила многодетная мама.

Надежда Давыдько и Яна Дергачева
Надежда Давыдько и Яна Дергачева

С момента появления первого ребенка самым главным праздником в своей жизни Надежда Давыдько, награжденная орденом Матери, считает 14 октября. Глядя на стройную и подтянутую 33-летнюю молодую женщину, сложно поверить, что у нее уже пять детей - четыре дочери и сын. "В этот день я получаю огромное количество эмоций и позитива от своих детей. Сегодня они меня уже поздравили: младшие нарисовали открытки, старшие стараются дарить более серьезные подарки, даже собирают деньги и потом что-нибудь покупают", - поделилась многодетная мама.

Лауреат премии Туснолобовой-Марченко Оксана Недвецкая с мужем Николаем
Лауреат премии Туснолобовой-Марченко Оксана Недвецкая с мужем Николаем
Надежда Давыдько награждена орденом Матери
Надежда Давыдько награждена орденом Матери

"Мы с мужем всегда хотели большую семью - не одного-двух, а много детей. Изначально планировали хотя бы троих. Пока пятеро, но это пока! Дальше - как судьба распорядится", - призналась не любящая загадывать наперед женщина. Но надежда в ее голосе свидетельствует, что в этой семье, если все сложится, детей наверняка будет больше.-0-

Фото Александра Хитрова

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