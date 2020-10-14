Пенин: уроки матери остаются главными на жизненном пути

14 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня чествовали женщин, награжденных орденом Матери и удостоенных почетного звания лауреата премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко. Традиционный праздничный прием прошел в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает орден Матери Яне Дергачевой

Во время церемонии

Надежда Давыдько, Яна Дергачева и Оксана Недвецкая награждены орденом Матери

С самым радостным для каждой матери днем всех собравшихся поздравил заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин. "Этот светлый праздник служит напоминанием о бесценной роли матери в семье и воспитании детей. Женщина, которая дала жизнь, научила мудрости, благословила на добрые дела и начинания, заслуживает самой искренней признательности, любви и уважения. Уроки матери остаются главными на жизненном пути, а ее любовь - надежным оберегом, - подчеркнул он. - Большие дружные семьи - залог крепости устоев государства. Верное материнское сердце и крепкое отцовское плечо служат опорой в любых испытаниях".

По словам Владимира Пенина, поддерживая материнство, государство рассчитывает на повышение роли и ответственности родителей в воспитании детей, сохранении согласия и взаимопонимания в семейных отношениях.

Ордена

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает орден Матери Анне Ананич-Фоницкой

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает орден Матери Татьяне Шатило

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин и лауреат премии Туснолобовой-Марченко Валентина Пинаева

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин и лауреат премии Туснолобовой-Марченко Татьяна Сковородко

Отдельное внимание зампред облисполкома заострил на стабильной системе мер поддержки семей, сложившейся в Беларуси. Она включает в себя различные виды выплат, льгот и гарантий. Семьям с детьми назначается 11 видов государственных пособий. При этом размеры пособий по уходу за детьми постоянно увеличиваются. С 1 января многодетные семьи получили возможность досрочного использования средств семейного капитала на самые востребованные нужды (получение образования, медуслуги и др.). В Витебской области на 1 октября почти 2,2 тыс. семей воспользовались средствами семейного капитала, в том числе около 1,4 тыс. - на строительство и приобретение жилья. На сегодняшний день в регионе для многодетных семей построено 816 квартир. В 2021-2025 годах работа по поддержке семей с детьми продолжится, уже разработан проект госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на предстоящий период.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает диплом лауреата премии Туснолобовой-Марченко Елене Кирпиченковой

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин вручает диплом лауреата премии Туснолобовой-Марченко Ольге Сильванович

"Дом, семья и дети - созидающая сила в жизни каждого человека. Ради этого мы живем, работаем и творим. Мы убеждены в необходимости повышать престижность и укреплять семейный образ жизни, формировать культ семьи", - добавил Владимир Пенин.

Всего в Витебской области в настоящее время проживают 10,4 тыс. многодетных семей. Орденом Матери отмечено 807 представительниц региона, в том числе 50 в этом году. С момента учреждения премии З.Туснолобовой-Марченко лауреатами стали 522 женщины.

Лауреат премии Туснолобовой-Марченко Марина Кулакова

Лауреат премии Туснолобовой-Марченко Алина Урбен-Сафина

"Быть мамой - очень ответственная задача, нужно каждому ребенку уделить внимание, окружить любовью и лаской, помочь, выслушать. А то, что кастрюлек больше, - это мелочи", - сказала в разговоре с корреспондентом БЕЛТА перед праздничной церемонией Татьяна Шатило из Шумилинского района. Первый сын у нее родился после окончания института в 23 года. Быть многодетной мамой не планировала, но так сложилось. Сейчас у нее подрастает 5 ребят. "Посмотрели с мужем, что детям веселее расти в такой большой семье и решили не отказываться от этого счастья. К тому же весомым аргументом стала поддержка государства, которую мы чувствуем, с ней решиться на каждого следующего ребенка было проще. С помощью государства мы построили квартиру, получаем дополнительные различные льготы, что значительно облегчает жизнь", - добавила многодетная мама.

Надежда Давыдько и Яна Дергачева

С момента появления первого ребенка самым главным праздником в своей жизни Надежда Давыдько, награжденная орденом Матери, считает 14 октября. Глядя на стройную и подтянутую 33-летнюю молодую женщину, сложно поверить, что у нее уже пять детей - четыре дочери и сын. "В этот день я получаю огромное количество эмоций и позитива от своих детей. Сегодня они меня уже поздравили: младшие нарисовали открытки, старшие стараются дарить более серьезные подарки, даже собирают деньги и потом что-нибудь покупают", - поделилась многодетная мама.

Лауреат премии Туснолобовой-Марченко Оксана Недвецкая с мужем Николаем

Надежда Давыдько награждена орденом Матери

"Мы с мужем всегда хотели большую семью - не одного-двух, а много детей. Изначально планировали хотя бы троих. Пока пятеро, но это пока! Дальше - как судьба распорядится", - призналась не любящая загадывать наперед женщина. Но надежда в ее голосе свидетельствует, что в этой семье, если все сложится, детей наверняка будет больше.-0-

Фото Александра Хитрова