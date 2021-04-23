Пенсия, жилье, ремонт улицы - Андрейченко провел прием граждан в Ушачах

23 апреля, Ушачи /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко провел прием граждан в Ушачах и рассмотрел вопросы пенсионного обеспечения, благоустройства жилья и ремонта улицы в райцентре, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к председателю Палаты представителей записались пять человек. Жительница Ушачей обратилась по вопросу возврата средств, которые ей пришлось вернуть как возмещение за подготовку сына в Лепельском государственном аграрно-техническом колледже. Молодой человек после получения диплома поработал в ЖКХ по специальности, а затем перешел в Департамент охраны до окончания обязательной отработки. Так как договорные обязательства с его стороны не были выполнены полностью, молодого специалиста обязали возместить затраченные на его обучения средства в сумме около Br7,5 тыс. Владимир Андрейченко отметил, что в данном случае все было начислено по закону и оспорить это не представляется возможным.

Еще одна заявительница из Ушачей подняла вопрос снятия ее с очереди на улучшение жилищных условий. По закону женщина имеет достаточно квадратных метров и претендовать на новое жилье не может. Еще она выразила мнение, что к проведению районных и местных мероприятий - не только культурно-массовых, но и гражданско-патриотических - следует активнее привлекать молодежь. Председатель Палаты представителей отметил, что в последнее время подрастающее поколение широко вовлекают в общественную жизнь страны, и если на местах школьники не посещают подобные мероприятия, то вопрос к районным властям. Представители райисполкома позже рассказали, что молодежь всегда участвует во всех мероприятиях, которые проводятся в районе, и только во время пандемии детей не привлекали. Ушачанка попросила также содействия в медобслуживании: ей нужна хирургическая операция, и женщина хотела бы попасть к хорошему специалисту. Владимир Андрейченко дал поручение заняться этим вопросом и помочь пенсионерке.

У жителя Ушачей проблема в неисправности печи в доме, находящемся на балансе ЖКХ, куда он вселился с родным братом. Мужчина утверждает, что печь была в неудовлетворительном состоянии изначально. Председатель Палаты представителей дал поручение в месячный срок работникам ЖКХ отремонтировать печь и посоветовал обратившемуся строить жилье за счет льготного кредита, на который мужчина имеет право.

Житель деревни Лутово Сельцо обратился с вопросом пенсионного обеспечения. Пенсия ему могла быть назначена досрочно, но документы, подтверждающие выполнение работ с вредными условиями труда, сгорели на предприятии, где работал мужчина. И той организации уже тоже нет, она ликвидирована. В архиве сведений о специфике работы заявителя нет: руководитель не отправил их туда. Владимир Андрейченко порекомендовал решить вопрос в судебном порядке.

Коллективное обращение пенсионеров из райцентра касалось ремонта дороги на одной из улиц. Руководство райисполкома отметило, что в Ушачах есть улицы более проблемные, ремонт которых уже внесен в планы на этот год. Улицу Молодежную, где, по словам обратившихся, необходимо заменить дорожное полотно, прогрейдируют и внесут в планы на реконструкцию на следующий год.

По итогам приема Владимир Андрейченко отметил, что такие встречи с гражданами помогают глубже узнать проблемы регионов. "Приемы граждан порой становятся домашним заданием для представителей государственной власти. Многие вопросы мы учитываем в законодательной практике", - подчеркнул председатель Палаты представителей.-0-