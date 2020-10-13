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13 октября 2020, 20:02

Пенсионер более трех лет восстанавливает часовню XIX века в Толочинском районе

13 октября, Толочинский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пенсионер и бывший председатель местного райисполкома Александр Марейко уже более трех лет в одиночку восстанавливает часовню-усыпальницу князей Хоментовских в Толочинском районе. О своем новом хобби, которое появилось после ухода на заслуженный отдых, Александр Васильевич рассказал корреспонденту БЕЛТА.

Часовня находится примерно в 10 км от Толочина - возле деревни Реучье. У князей Хоментовских (дворянский род в ВКЛ и Российской империи) рядом было свое родовое имение. Оно называлось Халяпинка. Сегодня от всего комплекса сохранились каменная мельница, хозпостройки и остатки каплицы у родового кладбища. Место для захоронения своих родственников Хоментовские выбрали живописное - на возвышенности, с которой открывается отличный вид на окрестности. Особенно здесь красиво золотой осенью.

Александр Марейко за годы работы расчистил от мусора часовню внутри, облагородил территорию вокруг, спилил аварийные деревья, укрепил части стен и почти построил крышу. Все это он делает за собственные деньги и своими руками.

"В 2017 году вышел на пенсию и решил заняться часовней. Еще председателем райисполкома сюда много раз приезжал, но тогда руки не дошли, - рассказал он. - Подъезда сюда не было, вокруг все было в зарослях, поэтому время ушло на расчистку дороги и территории возле часовни. Раньше у нее был купол, но со временем на него упало дерево, он провалился и пробил пол. Когда в первый день приехал, то внутри хлама и мусора было выше метра. Я его собрал и вывез, ну и потом взялся за восстановление".

По словам 63-летнего пенсионера, лучшая пора для работы - зима. Он тогда трудится каждый день, кроме воскресенья. "Мороз не пугает, работаю и при минус 20 градусах. Не потеешь и не посидишь долго, чтобы не мерзнуть. Плюс местным хорошо, хоть сразу они ко мне скептически отнеслись: я на своей "Ниве" зимой нарезаю колею, по которой они идут к дороге, где есть автобусная остановка", - отметил энтузиаст.

Александр Васильевич рассказал, как перед началом работ привез сюда строителей, чтобы те дали совет. "Они посмотрели и махнули рукой - легче снести и новое построить. Но это же история, наша ценность!" - удивился он.

Когда люди узнали, что кто-то затеял здесь такое дело, начали приезжать к часовне, интересоваться, как идут работы. Особенно радует пенсионера, что много молодежи на велосипедах, мотоциклах приезжают, оставляют машину и идут пешком. Были люди не только из Беларуси, но и из Камчатки, Черногории. Приезжали и старушки, у которых прошло в этих местах детство, люди, чьи предки здесь родились или жили. "Но были и те, которые приходили и начинали причитать: что вы творите, зачем разбираете часовню. У них сразу только такая мысль возникает. Потом уже до людей доходит, что наоборот: восстанавливаю, а не разрушаю", - подчеркнул Александр Марейко. При этом в школе и в последующие годы историей он не интересовался.

Считается, что часовня Хоментовских была построена в XIX веке. Наверху, где был колокол, сохранились слабые очертания цифр - предположительно, "1883-1892". Возможно, это и есть годы строительства каплицы.

По информации исследователей, в часовне был похоронен в 1900 году Петр Михайлович Хоментовский. Он был лично знаком с царем Александром II. В 1862 году по указанию императора его назначили начальником интендантского управления Варшавского военного округа. В 1870 году стал генерал-лейтенантом и был переведен на службу в военное министерство в Петербурге. Еще один представитель княжеского рода - Александр Яковлевич Хоментовский - был избран в 1906 году депутатом Первой Государственной думы Российской империи от Могилевской губернии. Также после смерти был похоронен в родовой усыпальне. Считается, что здесь были погреблены 11 членов семьи старинного рода Хоментовских. К сожалению, в свое время вандалы вскрыли могилы, рассчитывая найти там что-то ценное. Также они вывезли надгробные плиты, четыре из них удалось найти, и сейчас они стоят возле часовни. На них хорошо сохранились надписи с информацией о похороненных.

Пенсионер-энтузиаст Александр Марейко добавил, что сейчас главная задача - закончить крышу каплицы. Это реально сделать в следующем году. Затем максимально укрепить стены. "После крыши - начну работать внутри, а там уже будет видно", - добавил он. Декор и другие художественные нюансы - это уже дело узких специалистов.

К помощи Александру Васильевичу подключились представители районных общественных организаций. Они открыли благотворительный счет для сбора денег на восстановление памятника истории. Реквизиты счета: BY25AKBB31350000016090000000 в ОАО "АСБ "Беларусбанк", код банка AKBBBY2X, УНП 300516022, получатель - Толочинская районная организация Коммунистической партии Беларуси (районная организация КПБ).-0-

Фото Александра Хитрова

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