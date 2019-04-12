Пенсионерам и инвалидам выделяют бесплатные торговые места на рынках Минска с началом сезона

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдельным категориям граждан на рынках Минска с апреля предоставляют бесплатные места для реализации плодоовощной продукции, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка.

Всего в Минске работают 22 рынка, из которых на 16 реализуется плодоовощная продукция. Под эти цели отведено более 3 тыс. торговых мест. В сезон массовых заготовок физическим лицам дополнительно выделяется около 1,5 тыс. мест. Причем пенсионерам и инвалидам при реализации собственной продукции предоставляются льготы в соответствии с соглашениями, заключенными Мингорисполкомом с руководителями рынков, - с апреля по декабрь эта категория продавцов может не оплачивать использование торговых мест для реализации плодоовощной продукции весом до 20 кг.

Такой подход обусловлен социальной направленностью рынков для поддержки отдельных категорий граждан, пояснили в ГУПРе. Кроме того, приоритет при предоставлении торговых мест отдается отечественным сельхозпроизводителям. Им предоставляются льготные ставки арендной платы: для белорусских крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц, предприятий, торгующих собственной сельхозпродукцией плата за торговое место на 35% ниже, чем для арендаторов-импортеров.

Для расширения возможностей реализации выращенной плодоовощной продукции разработана электронная система по бронированию торговых мест в торговых рядах и машино-мест на рынках Минска, которая размещена на официальном сайте ГУПР Мингорисполкома.

Практически на всех рынках города сейчас имеются свободные места.-0-