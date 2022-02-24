Пенсионерка из Орши на участке для голосования: меня как медика волнуют прежде всего вопросы здравоохранения

24 февраля, Орша /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Орше на участке для голосования №5 в медколледже за первые два дня досрочно проголосовали 10% избирателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Оршанского государственного медицинского колледжа и председатель участковой комиссии Юрий Степанов.

Оршанка Адеина Романова, в прошлом участковый врач-педиатр, пришла на досрочное голосование с подругой. В свои 85 лет она не может остаться в стороне от важного общественно-политического события. "Мы голосуем за процветающую Беларусь. Что нас ждет в будущем? Только улучшения. Меня как медика волнуют прежде всего вопросы охраны здоровья и развития сферы здравоохранения", - поделилась опытный медик, находящаяся на заслуженном отдыхе.

На участке №5 числятся более 1,3 тыс. избирателей. В первые дни досрочного голосования сделать свой выбор приходили преимущественно пожилые жители близлежащих домов. "Наши пенсионеры активно и сознательно приходят на участок. Главный довод для досрочного голосования - уменьшить поток избирателей в основной день голосования в непростой эпидемиологической ситуации. Вопросов никаких не возникает, граждане уже знают, за что голосуют и какие дополнения и изменения предлагается внести в Основной закон", - рассказал Юрий Степанов.

В основной день, 27 февраля, на участке для голосования будет работать буфет, а учащиеся колледжа своими силами организуют концерт: будущие медики исполнят патриотические и народные песни, представят хореографические номера. Для избирателей день голосования станет праздником, по их отзывам, многие собираются прийти семьями, чтобы выполнить свой гражданский долг.

Еще активнее голосуют граждане на соседнем участке №6, расположенном в Оршанском государственном политехническом профессионально-техническом колледже. Здесь за два дня свой голос отдали более 15% избирателей. Из 1,5 тыс. закрепленных за участком человек около 350 являются учащимися колледжей. Как отметил председатель участковой комиссии Леонид Фурс, в первый день досрочного голосования приходили активные пенсионеры, которые, по их признанию, сами изучали тему предстоящего референдума, из СМИ узнавали об изменениях и дополнениях в Основной закон.

С позитивом смотрит на перспективу и молодежь. "Это наше будущее, поэтому невозможно остаться в стороне. Хочется, чтобы и мой голос был услышан, засчитан. Я учусь на медицинскую сестру и надеюсь, что найду себя в профессии", - выразила свое мнение учащаяся второго курса медколледжа Алена Пахомчик, впервые принимавшая участие в голосовании. Девушка добавила, что учится на бюджете, рассчитывает трудоустроиться по распределению, но пока пожеланий по первому месту работы у нее нет. Алене учеба дается не без трудностей - в большей степени из-за осознания ответственности за жизни людей, которых ей предстоит лечить. С такой же ответственностью она подошла и к выбору на референдуме.-0-

Фото Александра Хитрова