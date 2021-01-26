Перебои в электроснабжении в Брестской области устраняют более 100 бригад энергетиков

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области перебои в электроснабжении из-за снегопада устраняют 107 аварийно-восстановительных бригад, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Брестэнерго".

"Погодные условия ухудшаются. В связи с этим увеличилось количество населенных пунктов, в которых отключено электричество. В Брестской области их насчитывается более 180. Для ликвидации последствий снегопада задействованы все ресурсы. Восстановительными работами занимаются 107 бригад, это около 270 человек. Люди работают в усиленном режиме", - сказали в "Брестэнерго".

Энергетики трудятся во всех районах области. Большинство аварийных ситуаций случаются в полях или лесах. Провода обрываются из-за налипания мокрого снега, падения веток деревьев. "Восстановительные работы ведутся именно там, поэтому местные жители не должны беспокоиться, если не видят в деревне энергетиков. Люди не брошены. Работы не прекратятся, пока не будут подключены все потребители", - заверили на предприятии.

Устранением неполадок энергетики будут заниматься и в темное время суток.-0-