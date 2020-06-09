Переболевшая COVID-19 жительница Тулово: ни разу не столкнулась с пренебрежением врачей

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Леонида Звездочкина из агрогородка Тулово (Витебский район) перенесла COVID-19 в среднетяжелой форме и сейчас находится в отделении медицинской реабилитации Витебского областного диагностического центра, который расположен на территории базы отдыха "Крупенино" в Бешенковичском районе. В беседе с корреспондентом БЕЛТА она рассказала, что помогло ей справиться с болезнью.

Заболевание развивалось стремительно. Еще 9 мая женщина была на дежурстве (работает санитаркой в одном из учреждений здравоохранения Витебска), а 10-го попала в больницу с высокой температурой. "На градуснике было примерно 38,7, начало знобить, появилось недомогание. Приехала скорая медпомощь, отвезла сначала в Витебский областной клинический специализированный центр (бывшую Железнодорожную больницу), а оттуда в больницу скорой медпомощи, где взяли тест на COVID-19 и отправили на рентген", - вспоминает женщина.

Первоначально снимок был хороший, поэтому Леониде назначили курс лечения и отправили на амбулаторный этап. Через два дня позвонили из санстанции и сообщили о положительном результате теста. "Я быстро собралась, и меня на скорой в тот же день отвезли в инфекционную больницу. Назначили лечение, начали колоть уколы, ставить капельницы, давали таблетки", - рассказала она. После двух недель стационарного лечения пациентка пошла на поправку.

Сейчас Леонида с благодарностью вспоминает медиков, которые занимались ее здоровьем, особенно своего лечащего врача. "Я столкнулась только с положительными эмоциями. Обход был каждый день. Персонал, вплоть до санитарок, которые приносили еду в палату и убирали, - все были вежливы, ни разу никто не проявил пренебрежения. Я чувствовала поддержку со стороны всего медперсонала. Многие даже старались пошутить, поддержать", - рассказала она.

Прекрасное отношение к пациентам и в "Крупенино", где она находится на реабилитации с 1 июня. "Спасибо за внимание всем врачам и медсестрам, особая благодарность Юлии Науменко и Елене Климук. Только хорошие впечатления. Благодаря реабилитации я иду на поправку", - сказала она.

"Реабилитация - очень важный этап выздоровления. Несмотря на дальнейшее лечение, здесь все же не больница. Положительно сказывается атмосфера - природа, чистый воздух", - отметила Леонида. Всем, кто перенес инфекцию в тяжелой или среднетяжелой форме, она рекомендует обязательно пройти курс реабилитации, потому что после длительного лечения в стационаре сразу выйти на работу будет очень сложно. Из-за большого количества принимаемых лекарств, антибиотиков иммунная система ослабевает и организму сложнее переносить даже незначительные нагрузки.

По словам пациентки, реабилитация для таких пациентов, как она, очень важна, потому что вирус отражается не только на физическом, но и психическом здоровье. К тому же после выписки из больницы некоторые симптомы, например, одышка, остались. "Сегодня поднималась на третий этаж, заметила, что немного задыхаюсь, но по сравнению с тем, что было раньше, состояние значительно улучшилось. Сейчас хожу по улице, дышу свежим воздухом, занимаюсь зарядкой. В программе массаж, лазеротерапия, ингаляции и биоптрон", - добавила она.

Победить болезнь помогла в том числе поддержка родных и близких. Они не забывали, постоянно звонили, интересовались, а такое внимание - большое подспорье в лечении любого заболевания, подытожила собеседница.-0-