Перечень вакансий для минчан с 3 января доступен только на портале Государственной службы занятости

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 3 января минчане, которые находятся в поиске работы, смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями только на портале Государственной службы занятости. Такую информацию разместил на своем сайте комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Информация о вакансиях по Минску, которую раньше можно было найти в соответствующем разделе сайта, в связи с вводом в промышленную эксплуатацию нового программного комплекса АСУ "Занятость населения" будет размещаться только на портале Государственной службы занятости (http://gsz.gov.by/).

По той же технической причине до 9.00 3 января управление занятости населения и отделы обслуживания граждан не оказывают соискателям и нанимателям услуги в области занятости населения (регистрация, оказание содействия в трудоустройстве, выдача справок, просмотр и ввод в банк данных сведений о наличии свободных рабочих мест и др.).

Ожидается, что новая автоматизированная система управления улучшит межведомственное информационное взаимодействие между службой занятости, налоговой инспекцией, фондом социальной защиты, органами МВД и ЖКХ.

На сегодняшний день в Общереспубликанском банке вакансий по Минску предложено 17 573 рабочих места, соискателями подано 325 резюме. Исходя из аналитического рейтинга на портале, самые востребованные нанимателями в столице врач-специалист, медицинская сестра-специалист (медицинская сестра), специалист (без указания профиля работы), повар и уборщик производственных и служебных помещений. В то же время соискатели-минчане чаще ищут вакансии специалиста, экономиста, инженера, бухгалтера и директора.-0-