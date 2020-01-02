Передовиков АПК Минской области и их детей ждут новогодние забавы в "Станьково"

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областная акция "Родители-победители, призеры и их дети" пройдет 4 января в центре экотуризма "Станьково" Дзержинского района, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

В новогоднем антураже организаторы будут не только поздравлять с праздниками 400 участников мероприятия, но и особо чествовать представителей агропромышленного комплекса региона, отмеченных наградами и призами за достижения. Вместе с родителями-победителями радоваться новогодним забавам будут и их дети.

"Будет много развлечений, шуток и смеха, песен и танцев. Состоится конкурс оригинальных пар Дедов Морозов и Снегурочек. Не обойдется и без сюрпризов", - пообещали организаторы.-0-