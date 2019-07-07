Передовиков АПК Могилевской области наградили на празднике "Купалье" в Александрии

7 июля, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в Александрии сегодня состоялась церемония награждения передовиков АПК Могилевской области по итогам работы в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проводить церемонию награждения лучших аграриев области стало доброй традицией во время одного из самых крупнейших фестивалей страны, - отметил председатель облисполкома Леонид Заяц. - Это свидетельствует о том, что ваш ответственный и нелегкий труд всегда пользуется особым почетом и уважением. А сфера, в которой вы трудитесь, остается одной из важнейших для экономики региона".

По словам Леонида Зайца, в условиях жесткой конкуренции аграриям необходимо рачительно использовать имеющиеся ресурсы, которые вкладываются в том числе государством в развитие села, строительство новых производственных мощностей, модернизацию и техническое переоснащение перерабатывающих предприятий. "Все наши дела должны быть направлены на повышение эффективности работы с той целью, чтобы создать сегодня экономическую базу для роста благосостояния всех работающих в АПК, - подчеркнул губернатор.- Труд на селе любит крепких духом, профессиональных, преданных делу и земле людей. Именно тех людей, которых вы сегодня представляете. Вы, за штурвалом комбайна, трактора, работая на ферме или в поле, совершаете тоже свой гражданский подвиг".

Руководитель области искренне поздравил участников торжества с их высокими профессиональными достижениями. Он пожелал труженикам села здоровья и успехов, новых сил для выполнения задач, которые поставлены перед АПК области руководством страны. Им вручены почетные грамоты, благодарности облисполкома и денежные премии. Среди награжденных - животновод филиала "Воротынь" Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов Виктор Прикота, животновод Учебно-опытного хозяйства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (Горки) Татьяна Филипова, тракторист-машинист сельскохозяйственного предприятия "Нива-Барсуки" Олег Стельмаков, начальник филиала по племенной работе и воспроизводству стада по Климовичскому району Могилевского госплемпредприятия Марина Воробьева.

Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства и продовольствия вручили также победителям республиканского соревнования за достижения высоких показателей в производстве животноводческой продукции в 2018 году. В формате мероприятия состоялось и награждение организаторов, активных участников театрализованного концерта "Солдатами были все…", котрый прошел в Могилеве 28 июня.

Затем для участников торжества состоялся концерт с участием Анатолия Ярмоленко и группы "Сябры".-0-

Фото Олега Фойницкого