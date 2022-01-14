Передвижную экспозицию о событиях Великой Отечественной войны создадут в Кричеве

14 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Передвижную экспозицию о событиях Великой Отечественной войны "Героическая летопись Кричевщины" создадут в Кричеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Исторического музея Кричева Владимир Мищенко.

"Экспозиция будет включать три раздела: оборонительные бои в июле 1941 года, время оккупационного режима и героическое освобождение Кричевщины, - рассказал он. - Первое время выставка будет базироваться в музее, после этого в течение года она проедет учреждения образования, организации и предприятия всего района".

Передвижная экспозиция будет содержать различные документы, карты и фотографии, описание истории Кричевщины в годы Великой Отечественной войны.

"Символично, что создание передвижной экспозиции совпало с Годом исторической памяти. Такие проекты помогут сохранить достоверную историю о войне, помогут в гражданско-патриотическом воспитании молодежи, - отметил директор музея. - Работа с подрастающим поколением важна и необходима. И наша цель - помочь в формировании устойчивого фундамента для развития каждого человека".

Уже подобрана вся необходимая информация, которая станет основой экспозиции. Следующий этап - оформление стендов.

Инициаторами создания экспозиции выступили молодежный парламент при Кричевском районном Совете депутатов и Исторический музей Кричева.-0-