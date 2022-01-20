Передвижные медкомплексы закупили для Брестского, Барановичского и Пинского регионов

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестскую область поступили три передвижных медицинских комплекса. Они предназначены для Брестского, Барановичского и Пинского регионов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Дмитрий Горегляд.

Это пилотный проект Министерства здравоохранения. Медкомплексы централизованно закуплены за счет областного бюджета. В Брест, Барановичи и Пинск они прибыли в конце декабря. "Мобильные медкомплексы будут по графику приезжать в отдаленные деревни и облегчат жизнь сельчан. Там можно будет получить спектр необходимой медпомощи: лечение и диспансеризацию, диагностику и лабораторные исследования, вакцинацию", - рассказал Дмитрий Горегляд.

Медкомплекс оборудован на базе автобуса ПАЗ. Салон разделен на отсеки и приспособлен для приема пациентов. Внутри установлены кушетки, манипуляционные столики, шкафчики и холодильники для хранения различных препаратов, гинекологическое кресло. Также есть бактерицидный облучатель, автономный обогреватель, кондиционер, раковины с возможностью подогрева воды.

В таких медицинских комплексах будут работать врач общей практики, помощник врача и медсестра. Первые рейсы в Пинском и Брестском районах намечены на 24 января. До конца месяца "поликлинику на колесах" планируют запустить в Барановичском районе.-0-