Переход к пусковым операциям на строящемся комплексе H-Oil обсудили на Мозырском НПЗ

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Мозырском НПЗ обсудили переход к пусковым операциям на строящемся комплексе H-Oil, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.
В ОАО "Мозырский НПЗ" побывал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Вместе с министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем, председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем он ознакомился с ходом строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. На стройплощадке прошло совещание с руководителями подрядных организаций. На повестке дня - актуализация задач по увеличению трудовых ресурсов на строящемся объекте и переходу к пусковым операциям. Рассмотрены также текущие вопросы работы НПЗ.
Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) - самый масштабный и стратегический проект за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость - более $1,45 млрд. Комплекс включает три основные установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется более чем в 20 стран.-0-