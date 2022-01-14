Перепелиную ферму построят в Солигорском районе

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перепелиную ферму с автоматизированным сбором и упаковкой товарного яйца построят в Солигорском районе. Об этом рассказала журналистам заместитель председателя комитета экономики Миноблисполкома Елена Василевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Производство пищевых продуктов - одно из перспективных направлений. Это ниша, которую мы можем занимать и зарабатывать на ней, поэтому в Минской области достаточно много производств, которые специализируются на таких товарах. В этом году реализуем проект по строительству инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла в агрогородке Кривичи Солигорского района. Там наладят механизированный сбор яйца, создадут дополнительные птичники, установят новые сортировочные машины", - рассказала Елена Василевская.

Данный объект станет уникальным для Беларуси. Здесь будут проводить селекционную и племенную работу по содержанию перепелов и получению товарного яйца.

Проект проходит государственную научно-техническую экспертизу. Его начнут реализовывать в 2022 году, завершить планируют в 2026 году. На ферме будет создано 49 рабочих мест.-0-