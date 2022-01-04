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04 января 2022, 21:47

Переселенцы из Украины об игре олигархата человеческими судьбами и цене спокойствия

Фото из архива
Фото из архива

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Важно ценить то, что имеем, ведь стабильность дорогого стоит. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделилась жительница агрогородка Тихиничи Рогачевского района Любовь Лысенко.

Любовь Викторовна вместе с мужем и дочерью переехали в Беларусь из Украины, которую лихорадило от военных столкновений, в начале 2015 года. "Когда началась очередная мобилизация, уже шестая по счету, снова получили повестку на имя мужа. Сели с ним вдвоем, все обсудили, все взвесили и решили уезжать. Буквально за сутки приняли решение. Младшая дочка на тот момент училась в пятом классе. Но все же за вечер собрали вещи и уехали в Жлобин", - делится историей вынужденного переезда женщина.

Помогла известная пословица: не имей сто рублей, а имей сто друзей. У семьи Лысенко много хороших друзей в Беларуси и России. "А в Жлобине живет моя давняя подруга, с которой дружим 28 лет. Выбор направления был определен. Выехали как раз ко дню рождения подруги. Позвонила ей с шуткой, готова ли она принять такой подарочек, общим весом более 100 кг", - с юмором говорит Любовь Лысенко.

Боевая и целеустремленная по натуре женщина не скрывает: был страх неизвестности. Но все сложилось удачно. "Подруга работала в организации ЖКХ. И как-то ее коллега из деревни Лучин Рогачевского района спросил: "А не пойдет ли твой хохол дояром на ферму в Лучин? Обеспечат и жильем". Естественно, муж согласился. Он был готов на все, лишь бы только не стрелять в людей и не воевать", - отмечает собеседница.

Некоторые знакомые в лицо называли супругов предателями родины. Но у Любови Лысенко на это свои аргументы: "Можно долго рассуждать на эту тему и углубляться в аналитику. Но патриотизм должен быть не только со стороны простых украинцев, но и со стороны тех же депутатов, бизнесменов, чиновников. Тогда все было бы едино, был бы понятен смысл, за что воевать. А когда олигархи играют в шахматы человеческими судьбами… Вот осталась бы я вдовой после той войны, а что бы поменялось в этом мире?".

Немного жалеет Любовь Викторовна, что в 2020 году не имели права голоса на выборах президента Беларуси. "Но как хотелось донести всем простую истину: многое начинаем ценить, когда теряем. Каждые четыре года в Украине менялся президент, и каждый раз в нашей стране становилось все хуже и хуже. Поверьте, нам было с чем сравнить. Когда здесь, в Беларуси, и соцкультбыт, и отношение к людям на работе, и гарантии. Стабильность дорогого стоит, это большое достояние и достижение, когда ты уверен в завтрашнем дне", - отмечает она.

С горечью женщина рассказывает о судьбе родного местечка. "Сегодня наша деревня в Николаевской области практически перестала существовать: хозяйство обанкротилось, молодежь уехала, остались только старики и те, кому просто некуда деваться. А ведь это шикарное место на берегу Черного моря. Единственное, о чем мы скучаем - это море. Даст Бог, получим гражданство и будем спокойно ездить на отдых в свои родные места", - делится желанием женщина.

После нескольких лет работы в Лучине супруги получили новое предложение о трудоустройстве. Руководитель ОАО "Тихиничи" Юрий Васильцов пригласил их в свое хозяйство. Здесь больше перспектив, больше возможностей для развития. Согласились.

Сейчас Любовь Лысенко возглавляет молочно-товарный комплекс "Правда" ОАО "Тихиничи". Уверенно руководит всеми процессами, хотя поначалу были сомнения. "По профессии я бухгалтер. Одно дело отвечать за цифры в отчетных документах, другое - руководить. Конечно, сомневалась, смогу ли. Серьезная ответственность, боялась подвести. Ведь здесь настолько чувствуется хозяйская рука Юрия Васильцова, все в коллективе его уважают. Он поверил в меня, доверил МТК, и я согласилась", - рассказывает собеседница о решении, о котором ни разу не пожалела. Муж Алексей работает в хозяйстве животноводом. Рука об руку трудятся.

Супругов все устраивает. Они не перестают удивляться социальному пакету, возможностям получить бесплатное лечение и оздоровление. В Николаевской области остался отец Любови, маму после инсульта перевезла в Тихиничи. "И она до сих пор не может поверить, что на работе нам дают пайки ко всем праздникам. К тому же выдается все необходимое, спецодежда. Наша дочка в школе каждый год ездила на оздоровление в санаторий - абсолютно бесплатно. Муж с воспалением легких 21 день лежал в Рогачевской ЦРБ. Выписываясь, как обычно, спросил, что он должен. Этот вопрос восприняли с негодованием. У нас в Украине такого не было: за каждый шприц, за каждую таблетку надо было возместить", - подчеркивает женщина.

"Трехкомнатная квартира в центре агрогородка, газовое отопление - чувствуем себя цивилизованными людьми, которым доступны все блага. Сразу дочке пришлось перестраиваться в школе: с английского на немецкий, с украинского - на русский и белорусский. И в прошлом году она окончила школу со средним баллом 8,9. Очень активно проявляла себя: участвовала в конкурсе юных чтецов, соревнованиях по легкой атлетике. Некоторое время определялась с будущей профессией. Поступила в Минск в Белорусский государственный университет физической культуры на специальность менеджера спорта и туризма. Ей очень интересно учиться, жить в Беларуси и проявлять себя. А у нас есть возможность поддержать ее. А ведь она долго определялась с профессией, именно потому что не хотела обременять нас. Но мы поддержали ее. Объяснили, что она - наша инвестиция, чтобы получить достойный результат и обеспеченную старость. Сейчас у нее сессия, абсолютное большинство зачетов и экзаменов сдает автоматом. Старшая же дочь замужем, живет в Киеве, у нее своя жизнь", - не без гордости перечисляет достижения женщина.

Любовь Викторовна чувствует себя уверенно. Она счастлива, что уберегла семью от беды. "Вместе с мужем мы прожили не одно десятилетие. Ни разу не оскорбил меня. Очень добрый, порядочный, во всем меня поддерживает. Решила, что просто обязана была уберечь его для семьи", - не скрывает она.

"Летом в наш агрогородок Тихиничи приезжал Президент Беларуси. Была встреча с народом. В душе все трепетало, хотелось так много сказать, пожелать ему стойкости, сил и терпения. Потому что мы как никто знаем: разорвать страну на части легко, а вот собрать все вместе очень непросто", - откровенничает собеседница.

На днях семья получила еще один подарок от Беларуси. "Узнали о поручении Президента по получению гражданства украинцами до конца года, и сразу подхватили эту идею. У нас заканчивается вид на жительство в апреле этого года. А мы прожили здесь семь лет и хотели бы получить гражданство. В начале ноября прошлого года подали все необходимые документы, и буквально вчера утром нам позвонили из миграционного центра и обрадовали: с 31 числа мы уже граждане Беларуси, осталось только оформить документы и получить паспорта", - заключила Любовь Лысенко.-0-

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