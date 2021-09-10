Переулок Горецкого и 3 "исторических квартала" появились в Минске

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наименования даны трем новым улицам столицы, а старые районы в центре города получили приставку "исторический квартал". Соответствующее решение приняли сегодня депутаты на 29-й сессии Мингорсовета, передает корреспондент БЕЛТА.

Две проектируемые улицы - продолжения улиц В.Голубка и В.Игнатовского - сохранили соответствующие названия. Также появится в Минске переулок М.Горецкого - еще одной проектируемой улице в границах улиц Шаранговича, М.Горецкого, Рафиева присвоено имя белорусского писателя, литературоведа, фольклориста.

Начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель рассказал, что минчане активно вносят предложения в комиссию по наименованию и переименованию улиц и площадей города. Горожане предлагали, например, присвоить некоторым улицам имена митрополита Филарета, Жореса Алферова, Захария Корнеева и других.

Пока же, кроме двух новых улиц, наименование получила территория старого города в границах улиц Городской Вал, Немига, Зыбицкая, Интернациональная, Я.Купалы, пр.Независимости - Исторический квартал Верхний Город.

Территория в границах улиц Раковской, Обойной, Замковой, пр.Победителей, ул.Немига, Романовская Слобода, пл.Юбилейной станет называться Историческим кварталом Раковское Предместье. Территория в границах улиц Старовиленской, Коммунистической, р.Свислочь, пл.Юбилейной - Историческим кварталом Троицкая Гора.-0-