Перевозчикам пришлось доплатить более Br1 млн за проезд крупной техники по дорогам Минской области

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам проверки Комитета госконтроля Минской области организациям-перевозчикам, не заплатившим за проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств (ТКТС) по автомобильным дорогам общего пользования, доначислено к уплате более Br1 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в контрольном ведомстве.

По закону владельцы или пользователи транспортных средств, превышающих установленные допустимые весовые, габаритные параметры, при проезде по автодорогам общего пользования обязаны заблаговременно получить специальное разрешение и внести плату за проезд. Эти средства, напомнили в КГК, направляются на ремонт и обслуживание дорог.

Госконтролеры Минской области и работники филиала транспортной инспекции по Минску и столичному региону установили, что 9 субъектов хозяйствования в 2020 году не вносили такую плату, хотя совершили более 14 тыс. рейсов по перевозке крупнотоннажных грузов (без получения специальных разрешений).

Этим субъектам хозяйствования доначислена плата на общую сумму Br1,067 млн.

Кроме того, за управление тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средством без специального разрешения к административной ответственности привлечены 8 должностных лиц (в соответствии с КоАП штраф составляет от 5 до 50 базовых величин).

По результатам проверки Комитетом госконтроля подготовлены предложения по изменению законодательства. Они предусматривают бесспорный порядок взыскания контрольными (надзорными) органами платы за проезд ТКТС.

Контроль за получением специальных разрешений и внесением платы за проезд ТКТС будет продолжен.-0-