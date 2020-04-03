Перевозчиков предупреждают о возможных затруднениях на белорусско-литовской границе 5 апреля

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В литовских пунктах пропуска 5 апреля запланировано обновление программного обеспечения. Это может повлиять на ритмичность приема транспорта сопредельной стороной, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

По информации, поступившей от литовской таможенной службы, 5 апреля с 09.00 до 17.00 в пунктах пропуска "Мядининкай", "Шальчининкай" и "Райгардас" (с белорусской стороны "Каменный Лог", "Бенякони" и "Привалка" соответственно) запланировано обновление таможенных программных продуктов. Грузовой транспорт сопредельной стороной может приниматься неритмично.

Перевозчиков, планирующих пересечение границы, просят учитывать эту информацию.-0-