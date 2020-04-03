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03 апреля 2020, 14:58

Перевозчиков предупреждают о возможных затруднениях на белорусско-литовской границе 5 апреля

Фото из архива
Фото из архива

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В литовских пунктах пропуска 5 апреля запланировано обновление программного обеспечения. Это может повлиять на ритмичность приема транспорта сопредельной стороной, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

По информации, поступившей от литовской таможенной службы, 5 апреля с 09.00 до 17.00 в пунктах пропуска "Мядининкай", "Шальчининкай" и "Райгардас" (с белорусской стороны "Каменный Лог", "Бенякони" и "Привалка" соответственно) запланировано обновление таможенных программных продуктов. Грузовой транспорт сопредельной стороной может приниматься неритмично.

Перевозчиков, планирующих пересечение границы, просят учитывать эту информацию.-0-

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