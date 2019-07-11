Пережив войну, ценю каждый день - ветеран из Бреста

Города Беларуси продолжают праздновать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С белорусской земли врага вытесняли десять месяцев. Первым в сентябре 1943 года был освобожден городской поселок Комарин, а Брест - 28 июля 1944 года. Одним из участников знаменитой операции "Багратион" был брестчанин Константин Кругликов. Ему повезло выжить в ожесточенных боях и увидеть Родину свободной. Воспоминаниями о своем боевом пути ветеран поделился с корреспондентом БЕЛТА.

- Константин Максимович, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война? Где застала весть об этом?

- Мне было семнадцать с половиной лет. В то время был дома, в деревне Новоселки Кормянского района Гомельской области. Объявили, что началась война и начали забирать людей в армию. Честно говоря, ощущение было жутковатое. Оставшиеся сельчане, несмотря ни на что, продолжили работать в колхозе. Поспевали хлеба, нужно было их убирать. Я уже закончил девять классов и мог многое делать.

- Помните тот момент, когда в родную деревню вошли немцы?

- Конечно, очень хорошо помню. Было 3 или 5 июля, рядом с нашей деревней произошел небольшой бой. Происходящего мы не видели, только слышали (иногда снаряды прилетали в село) - все это время сидели в подвалах. Наши отступили, а немецкие передовые части прошли вперед. Дня два было тихо. Потом немцы приехали с лошадьми и телегами, простояли в деревне около десяти дней. После их ухода снова наступило затишье.

- На фронт вы попали в девятнадцать с половиной лет. Как оказались в регулярной армии?

- После ухода немцев мы жили сами по себе, убирали урожай, сеяли. 16 сентября 1942 года я ушел в партизанский отряд. В конце апреля 1943 года набирали добровольцев для выполнения особо важного задания. Я согласился. Пройдя отбор, попал в 336-й полк пятой стрелковой дивизии 3-й армии. Был разведчиком полковой разведки. Командир взвода отобрал в группу молодых крепких рослых парней. Главное было узнать все о враге: где его огневые точки, блиндажи, доты, орудия.

На грани жизни и смерти находились каждый день и каждую ночь. Выходя на задание, были очень осторожными. Переговаривались шепотом, едва слышно двигались, чтобы не выдать себя. Все кругом прослушивалось и просматривалось, работали снайперы. Любой неосмотрительный поворот или перебежка могли стоить жизни.

- Какие воспоминания о Курской битве - одном из переломных моментов в Великой Отечественной войне?

- Сначала по заданию командования вели оборонительные бои, чтобы ослабить силы противника. С 5 июля 1943 года мы отступили примерно на 12 км от своих начальных позиций. Немцы лезли беспрерывно: артиллерия, минометы, орудия, пулеметы, вслед шли танки. А 12 июля они резко прекратили наступление. Наша артиллерия открыла сильный огонь, после этого уже мы пошли в наступление. Противники огрызались, но отступали. К 5 августа дошли до Орла, битва за город длилась до 23 августа.

- В июле 75-летие освобождения празднуют города, расположенные на западе Беларуси. Вы освобождали некоторые районы, за участие в операции "Багратион" награждены медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны I степени.

- Мы освобождали Волковыск. За окружение и уничтожение группировки немецких войск наша дивизия была награждена орденом Суворова. Освобождали Быховский район. В Бобруйске были окружены 40-тысячной немецкой армией, разгромили ее. Участвовали в окружении Минска. В сам город не входили, пошли дальше, в сторону Польши.

День Победы встретил в родной деревне. В марте 1945 года получил тяжелое ранение. Лечился в городе Павлово Горьковской области (сейчас Нижегородская область), потом демобилизовался и поехал в конце апреля домой. Вскоре война закончилась. Каких-то особых торжеств в нашей деревне не было, но все искренне радовались.

- Как складывалась жизнь дальше?

- Хотел поступить в железнодорожный техникум в Гомеле. Но от этой идеи отказался. Учиться нужно было пять лет, семье было бы трудно. Посоветовали пойти на курсы в Гомельский финансовый техникум. После их окончания меня направили в Барановичи, где работал инспектором в городском финансовом отделе. В 1955 году переехал в Брест.

- В этом году Брест отмечает тысячелетие. Как город восстанавливался после войны и как сильно изменился с того времени?

- Особенно много строилось жилья. Каждый день становилось лучше, уютнее. Сейчас Брест - красавец, все благоустроено. Но, на мой взгляд, маловато зелени. Хочется, чтобы город был еще более зеленым.

У меня много свободного времени. Стараюсь пройтись по своей улице Янки Купалы, по выходным хожу в парки. Ценю каждый прожитый день. Страшнее войны ничего нет: кругом пулеметные очереди, разрываются снаряды, гибнут люди. А сейчас у нас спокойная и мирная жизнь, все дороги открыты - только не ленись!

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

БЕЛТА.-0-