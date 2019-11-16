Период работы праздничной иллюминации в Минске могут продлить

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В будущем праздничную иллюминацию в городе могут включать на более длительный период. Рассмотреть такую возможность планируют городские власти, о чем председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сообщил сегодня журналистам во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году включение иллюминации запланировано на 14 декабря - к самому старту рождественских и новогодних мероприятий. Но в перспективе гирлянды и световые композиции могут включать раньше и на более длительный период, пока световой деть короткий. "Речь идет о том, что зимой солнечного света мало, а ритм городской жизни только ускоряется. И на это время надо создавать настроение людям хотя бы иллюминацией", - сказал Анатолий Сивак.

УП "Мингорсвет" в текущем году задействует иллюминацию общей длиной воздушных и кабельных линий около 108 км, причем в центре города, от ул.Козлова до площади Ленина, она приобретет совсем новый, более современный облик. При этом праздничные огни в общей структуре потребления городского освещения не превышают 4%. Поэтому непосредственно на католическое и православное Рождество, в Новый и старый Новый год иллюминация будет работать всю ночь.-0-