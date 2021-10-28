Персональную выставку Никаса Сафронова представят в Витебске

28 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном краеведческом музее 30 октября откроется персональная выставка "Меняя реальность" народного художника России Никаса Сафронова. Работы живописца будут представлены как в классическом исполнении на холстах, так и с использованием современных мультимедийных технологий, сообщили БЕЛТА в музее.

Мультимедийные проекции перенесут посетителей выставки в разнообразный, красочный и уникальный мир художника. Бесшовная проекция позволит создать иллюзию изменения пространства не только в виде цифрового декора, но и как самостоятельного рассказчика. В выставке будут показаны работы из его собственного направления Dream Vision, технически опирающегося на классическую живопись с активным использованием воображения, интуиции, подсознания и неосознанных ощущений. Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества мастера. Представлено около 40 живописных и графических работ, созданных с конца 1990-х годов до 2019 года.

"Экспозиция задумана таким образом, что она не имеет ни начала, ни конца. Зрители становятся участниками непрерывного водоворота картин, мыслей и образов художника. Посетители смотрят на полотна живописца и видят произведения без ограничений привычной рамы картины. Искусство приобретает дополнительный объем и иной ракурс восприятия. Картины сменяют друг друга через красивые и причудливые мозаики паттернов и узоров.

Архитектурные пейзажи Никаса Сафронова всегда проникнуты тайной и духом эпохи, проглядывающими сквозь каменные замки, сводчатые потолки, лабиринты ступеней, остроконечные купола башен. Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Они построены на тончайших ассоциациях, в них перекликается несколько эпох, где автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов", - рассказали в краеведческом музее.

Выставка "Меняя реальность" продлится по 19 декабря.

Никас Сафронов - один из самых известных современных живописцев России. Основная часть его работ находится в частных собраниях и музеях многих стран мира. Среди поклонников творчества художника известные актеры, музыканты, режиссеры.-0-