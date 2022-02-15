Перспективы белорусско-кубинского сотрудничества в здравоохранении и фармацевтике обсудили в Минске

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрия Пиневича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Республике Беларусь Хуаном Вальдесом Фигероа состоялась сегодня в Минздраве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Стороны обсудили перспективы развития белорусско-кубинского сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтической промышленности. "Была выражена взаимная уверенность, что развитие межстранового взаимодействия в этих сферах послужит дополнительным импульсом для дальнейшего укрепления в том числе и белорусско-кубинских торгово-экономических отношений", - рассказали в ведомстве.

На повестке дня были также вопросы и ход реализации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Куба о взаимных поставках. "Особое внимание уделено возможности реализации проектов по поставке белорусских лекарственных препаратов на Кубу и локализации производства ряда кубинских лекарственных препаратов в Беларуси", - подчеркнули в пресс-службе.-0-