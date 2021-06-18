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18 июня 2021, 13:08

Перспективы развития, дороги - Шерстнев пообщался с работниками Витебского завода электроприборов

18 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев побывал на ОАО "Витебский завод электроизмерительных приборов" (ВЗЭП), познакомился с производством и провел прием граждан из числа заводчан, передает корреспондент БЕЛТА.

Прежде всего руководитель области пообщался с работниками завода, которые обратились к нему со своими насущными проблемами. Работник охраны предприятия поднял вопрос благоустройства деревни под Витебском и отсутствия дороги к ней. Он рассказал, что когда молодая семья переселялась в малый населенный пункт и собиралась строить там дом, руководитель сельсовета заверил, что к деревне будет проложена дорога. Сейчас деревня небольшая - всего 10 домов, но перспективная. Там живут в основном молодые семьи с детьми. Из-за бездорожья туда не заходит школьный автобус, чтобы забрать детей в школу, находящуюся в 4 км. Зимой жители обращаются в сельсовет за расчисткой дороги от снега и вскладчину приобретают топливо для снегоочистительной техники. Проблема неудовлетворительного дорожного полотна возникает в межсезонье, когда дожди размывают единственный путь в город. Николай Шерстнев дал распоряжение разобраться в ситуации, навести порядок в деревне, которая возрождается. "Такого в деревне быть не должно, с этим мы разберемся. Но и вы должны понимать, что в одночасье мы не отремонтируем дорогу, нужно будет подождать. Что касается подвоза детей, то этот вопрос возьмем на контроль, за 4 км дети сами в школу ходить не будут, это не дело", - ответил он заявителю.

Одна из работниц завода просила содействия в решении вопроса с продлением контракта. Продлевать его с ней руководство завода не собирается, так как она отказывается совмещать две должности. Заявительница утверждает, что объем работы не позволяет вести два отдела, а в новой должности ей еще придется ездить в командировки, что для матери, одной воспитывающей 11-летнего ребенка, крайне проблематично. Председатель облисполкома отметил, что вместе с директором завода и промышленного холдинга, в который входит предприятие, нужно рассмотреть целесообразность такого совмещения в сравнении с другими предприятиями кластера и решить вопрос с работой для одинокой мамы. "Слушайте своих работников. Если у вас возникает конфликт интересов, то его надо решать сообща. Конечно, женщина, которая одна растит ребенка, будет отстаивать свои интересы. Посмотрите, можно ли при имеющихся объемах производства выполнять совмещение двух должностей. Если человек не справляется в силу личностных качеств, то это уже другой вопрос", - акцентировал внимание руководитель области.

Специалист коммерческого отдела и руководитель профсоюза ВЗЭП подняла вопрос отсоединения от промышленного холдинга, выразив мнение коллектива. Она считает, что завод самостоятельно работает на свою экономику, находит рынки сбыта, вкладывает в развитие собственные средства и может работать вне крупного кластера. Николай Шерстнев подчеркнул, что такой непростой вопрос нужно обсуждать сообща с руководством, коллективом предприятия с представителями руководящего состава промышленного холдинга и Минпрома. "Если нет технологической зависимости предприятий холдинга друг от друга, то почему бы не дать заводу самостоятельность и не перевести его в коммунальную собственность? Область от этого не станет богаче, а кластер ничего не потеряет. Моя позиция такова: крупным холдингам легче конкурировать на рынке, но если предприятие стоит крепко на ногах, то его можно пустить по своему пути развития. Этот вопрос надо обсудить прежде всего с руководством холдинга и ВЗЭП. Если есть для завода выгода от участия в холдинге, то тут и думать нечего. А если преимущества небольшие, то можно рассмотреть вопрос его выхода из промышленного кластера по согласованию с Минпромом", - заключил председатель облисполкома.

Далее директор ВЗЭП Евгений Лядвин провел гостей по производственным площадям и рассказал о продукции, которую производят на предприятии. Завод специализируется на выпуске электроизмерительных приборов, используемых в автотракторной технике, авиации, энергетике, жилищном строительстве, военно-промышленном комплексе, на различных предприятиях страны. Главными потребителями продукции являются ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "Гидропривод", ПО "БелАЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "ГАЗ". Также продукция идет на экспорт, объем которого составляет около 30% от всего объема производства. Основной зарубежный рынок поставок - Российская Федерация.

В 2023 году должна завершиться модернизация производства. Здесь реализуется инвестиционный проект "Создание высокопроизводительного сборочного производства электроизмерительных приборов". На эти цели более Br1,1 млн ВЗЭП получил по Госпрограмме развития машиностроительного комплекса Беларуси и почти такую же сумму вложил из собственных средств. Сейчас один из этажей завода представляет собой современный сборочный цех, где имеется качественное электрооборудование, а люди работают в комфортных условиях. За многими процессами и операциями следят машины. Это позволяет в разы увеличить и объем сборки электроизмерительных приборов и повысить их точность.

Через два года точно такой же цех должны оборудовать еще на одном этаже завода с той лишь разницей, что там появятся новые технологические процессы. В новом подразделении будет производиться сборка изделий, их автоматическая проверка. При этом часть оборудования для этого разработали и уже частично изготовили на самом заводе. На изобретение такого оборудования защищен патент. Предприятие вкладывает в развитие данного направления собственные средства.

В перспективе ВЗЭП может выйти со своей продукцией на рынок электрокаров, предлагая производителям электромобилей щитки приборов, датчики давления, педали и другие.

На предприятии трудятся около 580 человек. Кадровый вопрос здесь не стоит остро, но в то же время Евгений Лядвин отметил, что есть необходимость в инженерах-конструкторах. "Выпускник вуза по данной специальности, который придет к нам, должен изучить предприятие, вникнуть в специфику производства и, уже имея определенный опыт, он сможет предлагать какие-то конструкторские идеи. На это уходит время. И для того чтобы воспитать такого специалиста, нужна постоянная подпитка со стороны опытных специалистов. Сейчас такая подпитка слабая", - отметил руководитель завода.

В то же время Николай Шерстнев предложил решать кадровый вопрос с воспитания специалистов со студенческой скамьи. Целевое направление на обучение от завода могло бы стать гарантией, что после окончания вуза или ссуза молодежь придет на предприятие и начнет восполнять нехватку кадров.-0-

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Витебск предприятие Шерстнев
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