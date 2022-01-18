Перспективы развития Гомеля обозначили на совещании с губернатором

18 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перспективы социально-экономического развития Гомеля в 2022 году обозначили сегодня на встрече-совещании председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко с руководством и активом областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Комплексную защиту планов социально-экономического развития территорий Гомельской области точечно и в деталях председатель облисполкома рассматривает уже в течение трех недель. Иван Крупко подчеркнул, что именно в Гомеле сосредоточен промышленный потенциал региона. "Здесь 90 предприятий, сконцентрированы научные и образовательные ресурсы, мощная медицинская база. Все это помогает не только оказывать своевременную качественную помощь, но и результативно противостоять пандемии. Так, Гомель первым в стране достиг коллективного иммунитета от COVID-19 - вакцинировано более 60% населения", - сказал он.

По оценке губернатора, в городе над Сожем для комфортной жизни людей создано многое. "Есть возможность за добросовестную работу получать достойную зарплату, есть все условия для занятий спортом и физической культурой, горожане могут с пользой и интересом провести досуг", - отметил он.

Особый акцент Иван Крупко сделал на тех моментах во всех сферах, где при должном подходе есть вполне реальная перспектива решения поставленных задач. Поэтому на старте года детально прорабатываются те пункты плана, по выполнению которых есть опасения. Здесь важно полное погружение в тему со стороны руководства города, подчеркнул губернатор, обозначив, что ждет конкретных, проработанных вариантов по выполнению прогнозных параметров, реализации инвестпроектов, работе с проблемными предприятиями.

В Гомеле на начало года 10 предприятий проходит процедуру санации, из них 6 государственных и 4 частных. Председатель облисполкома нацелил на продуктивную работу с комплексным подходом к каждому из них. "Жду конкретики. Там тоже работают наши люди, и мы за них в ответе. Спрошу по каждому такому предприятию не только с руководителей и управляющих, но и с мэра вместе с его командой. Мы несем персональную ответственность за каждого жителя Гомельской области. Поэтому у нас нет никакого морального права успокаиваться до тех пор, пока каждая гомельская семья не получит возможность зарабатывать достойную зарплату на благополучную во всех смыслах жизнь", - конкретизировал задачи он.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко обозначил основные достижения, а также перспективы развития и проблемные вопросы города-полумиллионника. Среди волнующих гомельчан вопросов - строительство транспортной развязки "Восточный обход", реконструкция бассейна "Дельфин", путепроводов в микрорайоне Сельмаш и на въезде в Новобелицкий район.

Торговая сеть областного центра - 380,5 тыс. кв.м. При этом не менее 10 тыс. кв.м планируется ввести в 2022 году. Ведутся переговоры с крупными белорусскими инвесторами по строительству масштабных торговых и многофункциональных центров и комплексов.

Оценивая потенциал малого и среднего бизнеса, Петр Кириченко сказал, что они обеспечивают более 30% поступлений в городской бюджет.

По словам Петра Кириченко, развитие областного центра связано также со строительством транспортной развязки "Восточный обход", который откроет перспективное направление для возведения многоквартирных жилых массивов.

Губернатор отметил, что вопрос строительства столь важного объекта по-прежнему на контроле. Подвижки в его решении должны быть в ближайшей перспективе. "В этом году завершим строительство нового корпуса больницы скорой медицинской помощи. В 2023 году активизируем работу по "Восточному обходу". Чтобы понять ориентировочную стоимость реализации проекта, необходимо разработать проектно-сметную документацию. Важно выделить очереди и этапы строительства", - подчеркнул он, уточнив, что этот объект уже включен в инвестиционную программу региона.

Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук обратил внимание на нюансы в сфере строительства, неукоснительное выполнение доведенных показателей по инвестициям в основной капитал с ориентиром на создание новых производств.

Сейчас в Гомеле сверстана повестка по реализации 22 инвестпроектов на этот год. Кроме того, предприятия идут по пути модернизации производства. В частности, ОАО "Гомсельмаш" нацелено на создание современного производства компонентов для выпуска нового поколения сельскохозяйственной техники. Новые проекты будут реализовывать на "Гомельстекло", Гомельском химическом заводе и др. Губернатор также заслушал отчеты руководителей отдельных предприятий о ситуации на производствах.

Иван Крупко обратил внимание актива Гомеля на современные реалии: "Сейчас во всем мире идет скрытая гибридная война за рынки. Надо аккумулировать усилия, удерживать позиции и наращивать обороты. Все это направлено на улучшение уровня благосостояния наших жителей. И это главное".

На встрече также затронули тему конституционных новелл. Губернатор отметил, что жители региона активно интересуются предстоящим референдумом. Подтверждение тому - данные одной из мировых корпораций, специализирующейся на анализе поисковых запросов в интернете. По показателю "региональная популярность", отражающему интерес пользователей к предстоящему референдуму, Гомельская область в числе лидеров. "Впереди месяц динамичной работы, и мы должны не сбавляя оборотов задействовать все ресурсы для наиболее эффективного проведения важнейшей политической кампании", - резюмировал Иван Крупко.-0-