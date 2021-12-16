Перспективы цифрового будущего обсудили на форуме #GBCregions в Бобруйске

16 декабря, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Развитие и перспективы цифрового будущего обсудили сегодня на форуме #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Бобруйске, передает корреспондент БЕЛТА.

Бобруйск стал первым районным центром, который принял масштабный форум после областных городов. "С тем потенциалом, который сегодня имеет город, мы должны понимать, как защищать свои информационные порталы, в том числе цифровые данные, чтобы они не подвергались кибератакам. Мы должны учиться, и этот форум позволит нашим сотрудникам узнать много нового. Руководство предприятий должно понимать, что мы не стоим на месте, жизнь развивается, достаточно быстро идет цифровизация, - сказал председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев. - Я уверен, что все присутствующие почерпнут для себя много новой и полезной информации. Эта площадка позволит завести и полезные знакомства: с людьми можно будет общаться в дальнейшем, находить ответы на волнующие вопросы".

Мероприятие в Бобруйске - продолжение крупного регионального форума, состоявшегося 14 декабря в Могилеве. Актуальность его проведения обусловлена концентрацией на территории Бобруйска 35 крупных и средних предприятий промышленности различных отраслей. На форуме представили масштабные проекты, связанные с использованием 5G-технологий для обеспечения роботизированного и дистанционного управления техникой. Здесь же обсудили и передовые цифровые технологии в промышленной сфере: использование искусственного интеллекта, цифрового двойника. Отдельный блок - защита персональных данных.

Как отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО "Белорусские облачные технологии" Андрей Агеенко, тема каждого форума выбиралась исходя из особенностей региона. "В Могилеве мы говорили о промышленности, логистике и транспорте. В Бобруйске тоже обсуждались вопросы промышленности: как цифровизация приходит в эту отрасль, какие есть тренды. Форум в Бобруйске - логическое окончание серии семинаров в областных городах. Надеемся, что в будущем году к таким мероприятиям подключатся и другие районные центры, - отметил он. - Форум - диалоговая площадка, где собираются представители разных сфер. С ними можно поговорить проблемах, для каждого это бесценный опыт общения как с представителями государственных компаний, так и частного бизнеса".

Участниками форума в Бобруйске стали руководители и представители крупных предприятий города. "Здесь также присутствуют люди, отвечающие за обращение граждан, кадровики, есть и представители руководящих составов, которые занимаются жизнеобеспечением того или иного предприятия", - отметил председатель горисполкома.

По словам Александра Студнева, главная задача, стоящая перед участниками, - научиться защищать персональные цифровые данные в условиях быстро развивающегося мира. "Хочется поблагодарить организаторов форума. Мы долго обсуждали эту тему, высказали заинтересованность, чтобы после областных городов в Бобруйске тоже прошло такое обсуждение. Мы заинтересованы в обмене информацией. Главная задача - защита как наших персональных данных, так и информации, которой обладают наши предприятия. Ведь то, что мы имеем, может быть интересно другой стороне, заинтересованной в получении этих данных в обход всех законных норм и правил", - подчеркнул он.

Организаторами мероприятия выступили Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии. Форум прошел при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Могилевского облисполкома и Бобруйского горисполкома.-0-