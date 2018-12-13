Первая электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 17-19 декабря

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты проведет с 17 по 19 декабря первую в стране электронную ярмарку вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете.

Подобная форма услуг является новой для органов государственной службы занятости. Соискатели рабочих мест в режиме реального времени смогут ознакомиться с предложенными вакансиями, режимом и условиями труда, а также задать нанимателям интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование. Предполагается, что такая форма взаимодействия заметно сократит время поиска работы.

Чтобы принять участие в инновационной ярмарке вакансий, надо воспользоваться соответствующей электронной услугой на сайте http://e-vacancy.by.

Все три дня ярмарка будет длиться с 10.00 до 16.00.

Первопроходцами подобного мероприятия из числа нанимателей станут пять организаций столицы: ОАО "Авиакомпания "Белавиа", госпредприятие "Минский метрополитен", ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод", ОАО "МЗОР" и Минское городское управление МЧС. Они предложат безработным 369 вакансий. Среди них: специалист по внешнеэкономической деятельности, инженер, водитель автомобиля, спасатель-пожарный, оператор станков с программным управлением, тоннельный рабочий, машинист электропоезда, монтер пути, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик и др.

Когда мероприятие завершится, все еще актуальные вакансии автоматически включат в базу данных на портале службы занятости, что сделает их доступными для прочих соискателей.-0-