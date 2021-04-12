Первая плантация грецкого ореха появилась в Кировском районе

12 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первая плантация грецкого ореха появилась в ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный технолог производственного участка "Сад" ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" Елена Юрковец.

Молодые саженцы разместились на площади в 9 га. Всего здесь высажено около 1,4 тыс. молодых деревьев. "Для белорусского климата выращивание грецких орехов, конечно, большая редкость. И в Могилевской области еще нет таких плантаций", - рассказала Елена Юрковец.

В саду ОАО "Рассвет" высадили грецкие орехи таджикского сорта, сюда они приехали семенами. "Сначала мы высадили их в нашем питомнике, где саженцы росли около полутора лет. Осенью высадили их в сад - сейчас высота молодых деревьев составляет от 60 см до 1,1 м", - отметила главный технолог.

Разобраться в тонкостях выращивания грецких орехов белорусским специалистам помогают коллеги из Таджикистана. "Мы общаемся с коллегами из Таджикистана - по видеосвязи даже показываем, как у нас идут дела. Много внимания нам оказывает и председатель Могилевского облисполкома. При поддержке нашего руководства, руководства области и высококвалифицированных специалистов, я думаю, у нас все получится", - подчеркнула Елена Юрковец.

Первый небольшой урожай грецких орехов в "Рассвете" планируют получить где-то через 4 года. Полное плодоношение начнется не раньше, чем через 6-7 лет.

В этом году для охраны территории сада в ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" закупили современный дрон.-0-

Фото Олега Фойницкого