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14 декабря 2021, 15:13

Первая в Беларуси арт-галерея творчества инвалидов из домов-интернатов открылась в Минске

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня торжественно открыта арт-галерея "АднолькаВы i Я" на базе психоневрологического дома-интерната №4. Это первый такой объект в республике, передает корреспондент БЕЛТА.

С 2015 года в доме-интернате реализуется социальный проект "Арт-терапия по развитию инвалидов". Как рассказала директор учреждения Елена Панченко, сперва 15 постояльцев дома-интерната стали заниматься в созданной арт-мастерской, сегодня подружились с живописью уже 30 человек (всего их здесь 254). За это время люди с инвалидностью I и II групп, с серьезными психическими заболеваниями, которые никогда прежде кисти в руки не брали, под руководством художника и специалиста по трудотерапии Дарьи Королевой создали более 100 картин в разной технике: маслом, акрилом, на холстах, ДВП и т.д.

Первые успехи подтолкнули авторов проекта к строительству арт-галереи. "Зачем складировать результаты творчества? Нужно показывать обществу, на что способны наши проживающие. Показывать, что, живя в соцучреждении, ты ничем не ограничен", - пояснила Елена Панченко.

В 2018 году был получен грант в размере 25,8 тыс. евро. Благодаря этим средствам, а также усилиям причастных к проекту на территории дома-интерната создано многофункциональное культурное пространство. Здесь проживающие могут интересно и с пользой проводить досуг, а общество - знакомиться с творчеством людей с инвалидностью. Это помогает стирать воображаемые стереотипные грани между инвалидами и всеми остальными. Для творчества это неважно. Как неважно и то, где, в каких стенах это творчество рождается.

В перспективе в арт-галерее регулярно будут проходить тематические выставки, мастер-классы по различным направлениям, творческие встречи и т.д. По заявкам будут организовываться групповые посещения галереи всеми желающими.

Как отметила на открытии министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, это первый и пока единственный такой объект в стране. "В канун Нового года мы открываем уникальное арт-пространство, делаем шаг к инновационному подходу в социальной реабилитации", - сказала Ирина Костевич. Такие новые подходы необходимы при обеспечении доступных и качественных социальных услуг. Сегодня в Беларуси работает 92 дома-интерната, в которых проживают около 20 тыс. человек. Большинство учреждений (53) - психоневрологического профиля. "Когда видишь за сухими цифрами реальные судьбы, понимаешь, для чего вся эта работа. Мы за пять лет вернули дееспособность 65 людям. Это 65 судеб тех, кто нашел себя уже не в доме-интернате, а в обществе", - подчеркнула министр.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович добавила, что галерея позволит ее посетителям убедиться: авторы картин такие же, как и мы, просто они живут в своем мире. "Не всегда этот мир страшный, серый и некрасивый. Посмотрите на картины, и вы убедитесь, что их мир такой, каким делаем его мы для них", - сказала Жанна Романович. По ее словам, в перспективе планируется на базе арт-галереи выставлять работы из регионов, созданные авторами с инвалидностью уже в их творческих мастерских.

Для первой экспозиции подобрано более 90 картин и поделок декоративно-прикладного творчества, выполненных в разной технике в мастерских дома-интерната №4. Глядя на работы, невозможно не удивляться богатству внутреннего мира авторов и их фантазии: яркие краски, чистые образы, глубокие смыслы. Одна из художниц, Анна Федорова, например, предпочитает в творчестве пейзажи. Из-под ее кисти родились картины сказочного водопада, африканского заката, парусника в теплом море, лунной ночи в духе Ван Гога. "Образы рождаются сами, в голове, - объяснила Анна. - Сейчас хочу написать лес. Чтобы поле перед ним, а сверху облака. Мастихином. Много облаков разных, маленьких, больших".

У Марата Берняковича, единственного местного художника, который имеет за плечами еще и обучение в изостудии, совершенно уникальный стиль. Особенно он любит работать мастихином, чаще всего предпочтение отдает женским портретам. Сейчас в галерее представлена целая серия очень разноплановых женских образов, созданных Маратом.

Привлекает и уголок с работами Виктории Андриевской, инвалида с детства, которая перенесла свойственную юному возрасту непосредственность и лубочную выразительность в свое наивное искусство. Словом, новая арт-галерея в Минске - это еще и очень радужное и радостное место, где в обилии ярких красок по-настоящему отдыхаешь душой.-0-

Фото Павла Орловского

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