Первая в Беларуси инклюзивная велодорожка открыта в Лиде

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде сегодня открыли первую в стране инклюзивную велодорожку протяженностью около 10 км, сообщили БЕЛТА в пресс-офисе ПРООН в Беларуси.

Новая велосипедная дорожка доступна для велосипедистов всех возрастов и физических возможностей и проходит через основные достопримечательности Лиды. Дорожка рассчитана как на традиционные велосипеды, так и на специальные модели с ручным управлением, и электрические приставки к инвалидным коляскам, которые адаптированы под потребности и физические возможности людей с инвалидностью.

Как отметили в ПРООН, не остались без внимания и поклонники других видов "зеленого" городского транспорта. На специально спроектированных участках дорожки можно комфортно кататься на самокатах, роликах и даже на роллерных лыжах. По всему пути установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, оборудованы велопарковки, а также построены две воркаут-площадки, на которых могут заниматься и люди с инвалидностью.

"Велосипед как вариант городской мобильности сочетает в себе экологичность и здоровый образ жизни. Однако большинство белорусов не пользуются пока велосипедом в городе. Только 1% населения Минска используют велосипед для передвижения по городу, - отметила постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева. - При наличии велоинфраструктуры эта цифра может вырасти в разы. А значит, снижается загрязненность воздуха, разгружаются основные магистрали, повышается физическая активность, а также доступность объектов культуры, спорта и туризма".

"Мне очень приятно, что мы можем поддерживать такие инициативы городских властей, направленные на улучшение ситуации людей с инвалидностью. В рамках программы "Польская помощь" мы стараемся оказывать поддержку тем инициативам, которые содействуют интеграции людей с инвалидностью, дают шанс лучше функционировать в обществе", - прокомментировал посол Польши в Беларуси Артур Михальский.

Велодорожка построена при реализации компонента "Поддержка доступа к объектам физической активности для продвижения здорового образа жизни в Лиде" проекта БЕЛМЕД. Финансирование инициативы составило более $236 тыс. по программе развития МИД Польши "Польская помощь".-0-