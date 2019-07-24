Первая в Брестской области социальная дача для пожилых открылась в Ляховичском районе

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Первая в Брестской области социальная дача для пожилых людей открылась в агрогородке Русиновичи Ляховичского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор территориального центра социального обслуживания населения Татьяна Ревинская.

Новая услуга адресована прежде всего посетителям отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, которое уже два года функционирует при Ляховичском ТЦСОН. Социальная дача создана на базе Дома социальных услуг, открывшегося в агрогородке Русиновичи буквально пару месяцев назад. "Сделали все с минимальными затратами. Здание взяли в аренду у центральной районной больницы. Своими силами отремонтировали помещения, благоустроили территорию. Райисполком выделил средства на покупку садовой пластиковой мебели", - рассказала Татьяна Ревинская.

В трех жилых комнатах могут разместиться шесть человек. Здесь есть кровати, диван, телевизор, микроволновая печь, оборудована кухня. Отдых может быть как краткосрочным, так и с ночевкой. Отдохнуть на социальной даче могут также люди с ограниченными возможностями, инвалиды, многодетные семьи - все, кто находится в зоне внимания территориального центра соцобслуживания. При возникновении каких-либо проблем в любой момент жильцы могут обратиться за помощью или советом к закрепленному за объектом социальному работнику.

"Место здесь замечательное - красивая природа, чистый воздух. Для горожан золотого возраста, у которых нет дачи, это прекрасная возможность отдохнуть, пообщаться с единомышленниками. Тем более что плата за социальную услугу символическая - Br5 в сутки с человека. Мы намерены в будущем развивать проект. Пока же планируем проводить здесь различные мероприятия, в которых смогут участвовать и местные жители", - отметила директор ТЦСОН.

Новому соцобъекту придумали название - "Гороховая дача". На церемонии открытия перерезали символическую ленту в горошек и засеяли горохом клумбу. Гостями торжества стали председатель Ляховичского райисполкома Александр Каминский и председатель районного Совета депутатов Леонид Колбаса, представители ТЦСОН соседних Барановичского и Ивацевичского районов.-0-