Первая в Минской области тренировочная квартира для молодых инвалидов открылась в Смолевичском районе

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Жажелка на базе отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения открылась первая в столичном регионе тренировочная квартира, где людей с инвалидностью будут обучать самостоятельному проживанию. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Проект реализован по совместной инициативе "Тренировочная квартира "Мы все сможем сами" Смолевичского ТЦСОН и общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" (БелАПДИиМИ). В тренировочной квартире организована услуга учебного сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью и деятельности в трудовых мастерских на базе территориального центра.

Необходимые бытовые навыки (готовка, уборка, поход за покупками, стирка, покос травы), особенности поведения в общественных местах, навыки самоконтроля и общения при поддержке опытных сотрудников ТЦСОН здесь начнут осваивать 24 человека с инвалидностью в составе трех групп.

Для квартирантов будет организовано круглосуточное проживание с сопровождением в просторных, уютных комнатах. Кроме отдельных спален для юношей и девушек предусмотрены общие помещения для отдыха и кружковой работы, кухня. Подопечные отделения даже попробуют себя в роли садоводов-огородников - к их услугам местная теплица. А летом для участников инициативы планируется организовать интерактивно-оздоровительный лагерь.

Пока такая форма социализации молодых инвалидов практикуется только в Минске - также по совместному проекту ТЦСОН Московского района и БелАПДИиМИ. Главная цель таких инициатив - чтобы люди с инвалидностью могли сами заботиться о себе, были более интегрированы в общество и не попадали в психоневрологические дома-интернаты.-0-

Фото mintrud.gov.by