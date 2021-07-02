Первая вышиванка малышу и концерт под окнами - в Гомеле БРСМ поздравил молодых мам

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле БРСМ поздравил молодых мам с рождением новых граждан республики накануне Дня Независимости, сообщили БЕЛТА в обкоме организации.

Необычайное оживление сегодня было во дворе Гомельского областного роддома. "В рамках патриотического проекта "Беларусь - крынiца натхнення" БРСМ уже не первый год проводит акцию в преддверии одного из самых главных праздников нашей страны. Во время акции "Падары немаўляцi вышыванку" наши активисты и первые секретари выезжают в роддома разного уровня и поздравляют мам, которые в предпраздничные дни подарили республике новых граждан. Мы поздравляем маленьких граждан страны с рождением и главным праздником белорусской государственности. Желаем мамам и деткам всего самого хорошего и чтобы они были самыми лучшими гражданами Беларуси. Это очень душевная акция, которую очень тепло воспринимают. Белорусский республиканский союз молодежи старается посетить как можно больше таких мест или направляет открытки", - рассказала первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Вероника Гудкова.

Волонтеры движения "Доброе сердце" и активисты союза молодежи вручили мамам для малышей распашонки, боди и ползунки с национальным белорусским орнаментом. Также передали подарок с особым смыслом и прицелом на будущее - открытки с напутственными словами. Эти послания от молодежи попросили вручить детям на их 14-й день рождения.

На свежем воздухе организовали мини-концерт. Музыкальные приветствия еще больше подняли всем настроение.

Молодая мама Александра поблагодарила БРСМ за чудесный праздник. У ее трехлетней доченьки появился братик. "Очень приятно, что нас поддержали в БРСМ. Такая забота очень трогательна. Чувствую себя счастливой", - призналась она.

Традиционно организатором мероприятия в регионе выступает Гомельский областной комитет БРСМ.-0-