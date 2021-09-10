Первое мини-футбольное поле с искусственным покрытием открыли в Брестском районе

10 сентября, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Большие Мотыкалы сегодня торжественно открыли первое в Брестском районе мини-футбольное поле с искусственным покрытием, передает корреспондент БЕЛТА.

Новую спортивную площадку построили по социальному проекту "Bonfesto - детям". Его совместно реализуют Туровский молочный комбинат, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и местные органы власти. Выбор места для объекта обусловлен несколькими факторами. Большие Мотыкалы - один из крупнейших населенных пунктов района. В местной школе обучаются более 500 учащихся. Кроме того, футбол здесь любят как дети, так и взрослые, и активно им занимаются.

Новый стадион обустроили на территории Мотыкальской средней школы. Размер футбольного поля - 20х40 м. Срок его службы рассчитан на 25 лет. Заниматься на нем можно круглый год. Сам искусственный газон предоставила АБФФ. На подготовку основания футбольной площадки Брестский райисполком выделил из бюджета Br35 тыс.

"Проект реализуется по поручению Президента. Согласно поручению такие поля должны быть построены в 118 районных центрах страны. Мы открываем их именно в школах - чтобы дети занимались футболом, а не сидели в гаджетах. Там будут рождаться новые спортивные звезды, а наша нация будет становиться здоровее", - отметил председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов.

По словам главы АБФФ, в этом году должно быть построено 19 мини-футбольных площадок и столько же - в 2022-м. На одно из них рассчитывают и в Брестском районе. "В нашем районе обычные футбольные поля есть в каждом учреждении образования. Такое, с искусственным покрытием, первое. Мы строим деревню будущего - поселок Остромечево. В следующем году будем ходатайствовать перед федерацией о строительстве там мини-футбольной площадки", - сказал заместитель председателя райисполкома Павел Волынец.

Гости вручили школьной футбольной команде форму и мячи. Церемония открытия нового стадиона продолжилась товарищеским матчем между молодежной сборной и командой ОАО "СГЦ "Западный".-0-