Первое в области отделение дневного присмотра для пожилых и инвалидов открывается в Витебске

13 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебском доме-интернате для престарелых и инвалидов сегодня состоится торжественное открытие первого в Витебской области отделения дневного присмотра для пожилых граждан и инвалидов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Вера Астапенко.

В новом отделении граждане пожилого возраста и люди с инвалидностью смогут получать весь спектр социальных услуг и пользоваться всей инфраструктурой дома-интерната. Родственники смогут привозить сюда своих близких как на короткий период, так и оставлять их под присмотром в течение 12 часов. Отделение рассчитано на 10 человек. Воспользоваться дневным присмотром можно, написав заявление и предоставив пакет документов, уточнить полный перечень которых можно у руководства дома-интерната. "Эту услугу наш дом-интернат предоставляет на безвозмездной основе. Те посетители отделения, кто останется на более долгое время, смогут посещать многочисленные кружки по интересам, чтобы скрасить досуг. В перечень бесплатных услуг входит уход, смена белья и подгузников, мытье. Если кому-то нужно будет организовать питание, то за него нужно будет доплатить", - рассказала директор дома-интерната Светлана Санникова.

Также, по ее словам, как только улучшится эпидемиологическая обстановка, для временных пребывающих будут доступны такие платные услуги, как соляная пещера, ЛФК, физиотерапия, ароматерапия, массаж, кислородные коктейли и другое. Кроме того, те, кому будет необходима помощь квалифицированного психолога, смогут посещать специалиста социального учреждения. В Витебском доме-интернате имеется хорошо развитая инфраструктура, для проживающих здесь созданы все условия для полноценного отдыха, труда и раскрытия творческого потенциала. А на благоустроенной прилегающей территории можно совершать неспешные прогулки и дышать свежим воздухом.-0-