Первого комбайнера-тысячника чествовали в Гродненской области

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области чествовали первого комбайнера-тысячника, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым тысячный рубеж по намолоту преодолел механизатор СПК им.Деньщикова Гродненского района Николай Пригодич. У опытного комбайнера за плечами уже более двух десятков уборочных. В числе передовиков был не раз, но специально за наградами, отметил механизатор, не гонялся. О том, что в этом году стал первым в области тысячником, узнал в поле от поздравляющих. "Каких-то особых подсчетов не вел, просто стремился делать свою работу хорошо. Труд нелегкий. Сейчас работаем в прямом смысле от рассвета до заката. Подъем в 6.00, отбой бывает и ближе к полуночи. Пока хорошая погода, надо стремиться максимально качественно и быстро все убрать. Радует и урожайность", - сказал Николай Пригодич.

Урожайность озимого ячменя в СПК им.Деньщикова достигла 105 ц/га, озимой пшеницы - 78,2 ц/га. Сейчас активно убирается рапс, урожайность которого превышает 43,1 ц/га. На уборочной задействованы 12 комбайнов. Поскольку все культуры созревают одновременно, аграриев ждет очень напряженная работа. Поэтому и поздравляли передовика в поле, без отрыва от производства. Представители профсоюзов вручили ему денежную премию, дипломы и ценные подарки.

"Награждение передовиков - добрая традиция. Важно поддерживать таких людей, ведь их работа, достижения - своеобразный маяк, пример для других. Желаю всем механизаторам нашей области хороших результатов, надеюсь, что и в этом году Гродненская область будет в числе лидеров по итогам жатвы", - сказал председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков. Он подчеркнул, что профсоюзы во время уборочной уделяли внимание охране труда, обеспечению работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, организации питания, созданию комфортных условий для работы и отдыха. В частности, в двух хозяйствах Свислочского и Ивьевского районов за счет профсоюза приобретены летние душевые для работающих на уборочной.

Уборочная кампания в регионе набирает ход. По данным на 22 июля, в Гродненской области убрано 8% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые. Намолочено свыше 110 тыс. т зерна, средняя урожайность составила 45,1 ц/га.-0-

Фото Леонида Щеглова