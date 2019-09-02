Первоклассниками в Минской области стали 17 тыс. детей

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первоклассниками в Минской области в этом году стали 17 тыс. детей, рассказал председатель Минского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко на торжественной линейке в средней школе №14 Молодечно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

В Минской области открыли двери 1104 учебных учреждения, в школу пошли 227 тыс. детей. На торжественной линейке губернатор области поздравил ребят с Днем знаний и началом учебного года. "Хочу пожелать вам, дорогие наши учащиеся, чтобы в этих стенах вы обрели мудрых наставников и верных друзей. Чтобы каждый день учебы был наполнен светом и теплом, а школа стала для вас вторым домом. Мы верим в вас и сделаем все, чтобы ваши таланты и способности нашли достойное применение", - отметил глава центрального региона.

Порог средней школы №14 Молодечно в этом году переступили 1706 учащихся, из них 177 первоклассников. Анатолий Исаченко вручил директору сертификат для приобретения оборудования для компьютерного класса, а также посетил урок для первоклассников, где подарил ребятам книгу "Беларусь - наша Радзiма".-0-

Фото Миноблисполкома